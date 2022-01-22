محافظ ذي قار: مشاريع 2022 ستكون ستراتيجيَّة

ذي قار: نجلاء الخالدي

أكدت محافظة ذي قار أنَّ العام 2022 سيتضمّن إنشاء مشاريع ستراتيجية ضمن صندوق إعمار المحافظة، بينما أشارت إلى أنَّ المشاريع ستُعيد للمحافظة ألقها.

وقال المحافظ محمد الغزي : إنه “تم البدء رسمياً بإعداد خطة عام 2022 لصندوق إعمار ذي قار وتنمية الأقاليم”، إذ ستكون مختلفة تماماً، من حيث التنوع بين مشاريع البنى التحتية للمناطق التي لم تُشمل في خطة العام السابق، إضافة إلى مشاريع ستراتيجية تنموية، ومشاريع جمالية، من شأنها أن تُعيد لذي قار ألقها”.

وبشأن العام الماضي، أوضح الغزي، أنه “تمت إحالة أكثر من 200 مشروع على صندوق إعمار ذي قار شملت أقضية ونواحي ومركز المحافظة، فضلا عن إحالة ما يقارب 150 مشروعاً على تنمية الأقاليم.

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