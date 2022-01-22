Posted on by

مدفأة نفطية تودي بحياة 3 أطفال شمالي واسط

أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم السبت، بمصرع وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء انفجار المدفأة النفطية، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “عائلة كانوا يجلسون حول مدفأة نفطية في منزلهم بقضاء الصويرة شمالي واسط، إلا أن المدفأة انفجرت وأودت بحياة الأطفال الأشقاء الثلاثة، فيما أصيب والدتهم بحروق خطيرة”.

وأضاف أن “دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث وتم نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، وإخلاء والدتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار المصدر إلى أنه “تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة سبب انفجار المدفأة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close