مستشفى الهمشري تستكمل جولتها الثانية في مخيم عين الحلوة وتجري 210 فحص PCR ويعاين قرابة 100 مريض

استكمالاً للحملة الطبية التي تقوم بها وحدة الإسعاف والطوارئ / مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم عين الحلوة قام اليوم فريق الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفى الهمشري بجولتة الثانية والتي شملت احياء ( حي بستان القدس / المجمع / حي جبل الحليب ) .

رافق الوفد الطبي في جولته بالأحياء أعضاء من اللجنة الشعبية و المنسق الاستاذ عاصف موسى وممثلي لجان الاحياء التي جال بها الوفد حيث تم خلال الحملة إجراء

210 فحص PCR و معاينة قرابة 100 مريض حيث تم معاينة المرضى وتوزيع أدوية وإعطاء إرشادات طبية وإجراء فحوصات للمرضى . كما وتم وضع ٤ سيارات إسعاف مجهزة لإجراء الفحوصات في ٤ أماكن مختلفة لنقل أي مريض وللتدخل الطارئ .

هذه الجولات تأتي ضمن سلسلة الاجراءات الوقائيه العامه المتبعه في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وبالتنسيق بين مدير عام مستشفى الشهيد محمود الهمشري د رياض أبو العينين وسفير دولة فلسطين الأخ اشرف دبور ،

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