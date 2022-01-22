مقتل محامٍ على يد ضابط في الداخلية ببغداد



أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل محامٍ على يد ضابط في وزارة الداخلية اثر شجار اندلع بينهما في مجمع بسماية ببغداد.

وقال المصدر “مشاجرة وقعت بين محامٍ يدعى (ايهاب لطيف الخالدي) وضابط برتبة مقدم منسوب الى وزارة الداخلية مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف من قبل الضابط وهو ما ادى الى مقتل المحامي في مجمع بسماية السكني”.

وأضاف “على الفور توجهت قوة امنية بالتعاون مع امن المجمع وتم تطويق المكان والقبض على الجاني (الضابط)”.

واوضح المصدر أن “المشاجرة نشبت بسبب تحرش المحامي بزوجة الضابط الامر الذي دفع الضابط بالدخول بمشادة كلامية تطورت الى استخدام السلاح واطلاق النار على المحامي، بحسب ادعاءات الضابط اثناء التحقيق”.

من جانبه قال المحامي محمد مجيد الساعدي (تجمع محامين سيادة) في بيان “ردنا سوف يكون افعالا على الاعتداء الذي طال زميلنا المحامي ايهاب محمد الخالدي ونتمنى ان يكون الرد قاسيا من قبل نقابتنا وبمستوى الحدث، كما وندعو الى وقفة تضامنية في جميع محاكم العراق على ما يتعرض له المحامين من اعتداءات جراء ممارستهم المهنة”.

وطالب الساعدي وزير الداخلية بحضور مجلس عزاء المحامي وتشكيل لجنة تحقيق واصدار بيان رسمي بالاعتذار الى نقابة المحامين عن ما صدر من احد الضباط المنتسبين لوزارته ، واحترام هذه المهنة التي لا تقل عن اي مؤسسة من مؤسسات الدولة في حفظ امن واستقرار البلاد وارساء العدالة واستقرار التعاملات المالية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية”.

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