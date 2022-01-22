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مقتل 3 إرهابيين بعملية أمنية في صلاح الدين

عناصر من قوات التدخل السريع العراقية في مهمة لمكافحة الإرهاب

عناصر من قوات التدخل السريع في تدريب لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)

قتلت القوات الأمنية العراقية، الخميس، 3 إرهابيين، ودمرت سيارة مفخخة في قضاء بيجي بصلاح الدين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد “شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين وبإسناد من القوات الأمنية بعملية أمنية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين وتدمير عجلة مفخخة، بالإضافة إلى تدمير 3 دراجات نارية و3 أحزمة ناسفة مع أسلحة متوسطة في قضاء بيجي بمنطقة السكريات بقضاء بيجي في صلاح الدين”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصراً من تنظيم “داعش”، وإلقاء القبض على 9 آخرين في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين في محافظة صلاح الدين بإنزال جوي نفذه بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان، إن قواته وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً، من ضمنهم انتحاريون.

كما أشار إلى إلقاء القبض على 9 آخرين، إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لـ”داعش” بضربات جوية من قبل طيران التحالف.

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