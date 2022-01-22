وزير الخارجية: عودة 4000 مهاجر بشكل طوعي

أعلنَ وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الجمعة، عودة 4000 مُهاجر عراقي بشكل طوعيّ.

وذكرَ بيان للوزارة، أن”حسين التقى على هامش زيارته بروكسل، المفوضة الأوروبيّة للشؤون الداخليّة والهجرة يلفا جوهانسون، وبحث معها العلاقات الثنائيَّة بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، لاسيما موضوع إعادة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي بصورة طوعيّة”. واستعرضَ وزير الخارجية، بحسب البيان، “جهود الحكومة في التعامل مع مسألة الهجرة، والإجراءات التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بيلاروسيا ولاتيفيا وليتوانيا وبولندا”، مشيراً إلى أن “العراق تمكن من إعادة نحو 4000 مواطن عراقي بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية”.

مؤكداً “أهميّة استمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبي، ودعم برامج تشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين في الدول الأوروبية من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة”.

من جانبها، أكّدت جوهانسون، “عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين”، مثمنةً “دور العراق في القضاء على داعش الإرهابي”، مبينة “الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمسألة التعاون والشراكة مع العراق، ورغبته في استقراره وحرصه على تعميق أواصر العلاقات بين الجانبين”.

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