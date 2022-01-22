يجب السيطرة على الميليشيات المسلحة لمنعها من التمرد وإعلان دولة مستقلة ؟!؟

أن بناء دولة مدنية جديدة في العراق لها نظام مؤسسي ، يتطلب وجود حكومة مركزية غير مرتبطة بتبعات سياسية وتمتلك استقلالية تامة في القرارات المصيرية ، مشددا على ضرورة تنظيم عمل الكتل والأحزاب السياسية والسيطرة على العشائر والمليشيات المسلحة التي من الممكن أن تتمرد وتحاول إعلان دولة مستقلة , مليشيات مدعومة عسكرياً ومالياً من بعض الاحزاب العراقية المعروفة لدى الجميع و الجاره إيران ، نشأ معظمها بعد احتلال العراق عام ( 2003 ) اتهمت بارتكاب عمليات قتل وتعذيب وتدمير ممتلكات في حق الشعب العراقي بالعراق ، خاصة في المحافظات التي تغطي المساحة بين الحدود الإيرانية والعاصمة العراقية بغداد ، وبعضها نقل عملياته إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات بشار الأسد , عملت هذه المليشيات تحت أغطية مختلفة ، لكنها ظلت غير بعيدة عن معرفة السلطات السياسية والأمنية ومتداخلة معها ، حيث أصبحت لهذه المليشيات غطاء قانوني لحمل السلاح والتجوال بالمركبات امام العلن في شوارع العاصمة العراقية بغداد والبعض من المحافظات الاخرى مثل ما حدث مؤخراً في منطقة جبلة في محافظة بابل ؟ ولم تتمكن الحكومات العراقية التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع (( حصر السلاح بيد الدولة )) رغم تضمين هذا الملف في برنامجها ، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد. وانتقلت المشكلة من سلاح المليشيات والجماعات إلى تضخم أسلحة العشائر والقبائل التي تخوض بين أسبوع وآخر معارك ، يدوم بعضها لعدة ساعات ، يذهب ضحيتها أشخاص من الطرفين ، وذلك لأسباب مختلفة ، بين صراع على الأراضي الزراعية أو الثأر والمشاكل الاجتماعية الأخرى ، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان , كما سجلت بغداد اشتباكات عشائرية مماثلة ، ما دفع بمراقبين إلى دق ناقوس الخطر ، حول مدى قدرة الدولة على نزع سلاح المليشيات ، خصوصاً أنها عاجزة عن نزع سلاح العشائر الذي تعدى الخفيف إلى المتوسط، ويتضمن قذائف وصواريخ قصيرة المدى , حينما يتقلص الفكر إلى درجة الصفر المطلق ويصبح ( المواطن العراقي ) ألعوبة أو دمية بيد من يتصورون أنفسهم كباراً فأن مدن ( العراق ) تتحول إلى مسرحية يحترق فيها المواطن والمتفرجون جميعاً وفي ظل الأوضاع الغريبة والشاذة التي ظهرت على مسرح الساسة العراقي لم يبق للعراقيين من ملاذ امن ومن اشد المصائب التي تهدد الأمن الداخلي في العراق هي كثرة وانتشار السلاح بيد خارجة عن السلطة والقانون نعم وهذا ما يحدث في بلدي العراق وأخشى ما يخشاه أبناء العراق الجديد هذه الأيام أولا اقصد الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في بلد الرشيد هو استبدال قوالب الصراع السياسي والقبلي والطائفي والعشائري من التمغنط إلى التأكسد لتبدأ رحلة جديدة يتمنى أن لا يراها الجميع فلتمغنط جلب للعراق القديم والجديد ضررا كبير لم ولن يشهد له تأريخ هذا البلد من قبل بدا بحصار امني على الشعب في كل مدن العراق الاتحادي وانتشار الفساد الفاحش من كل جانب اسهمت بها كل قوى الشر هذا الحصار قوض اقتصاد العراق اليوم وأحال شعبه إلى شعب جائع باحث عن الخبز والمعيشة وكان السبب فقدانه آلاف الخبرات العلمية والهندسية والجامعية والطبية والبحثية بحثا عن لقمة العيش بسب زيادة عدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات وتوفير فرص عمل بالجملة لأصحاب الذوق الرفيع أصحاب الجاه هذا الحصار الذي قادته أمريكا ومن حلفائها من العملاء حول عدد كبير من أبناء العراق إلى شحاذون نعم وبلا مجاملة شحاذين يستجدون ما يسد رمقهم وهذا الحصار الملعون قتل الآلاف والملايين من المواطنين العراقيين من أبناء مدن العراق لا ذنب لهم إلا لكونهم عراقيين واسقط أقنعة الكذب والخداع والزيف التي يرتدها قادة هذا العالم اليوم إن العراق اليوم افترستها أرضة الرشوة والمحسوبية أظن كان الدمار الكبير بسب الطائفية والعشائرية السياسية الجديدة وبدء مرحلة جديدة كان يري فيها العراقيون باستغراب وهي تحويل مدنهم إلى مغناطيس لجذب الصراعات وتصفية الحسابات بين كل مدن العراق , هنا لا أريد أن اشغل القارئ العزيز بعد هذه المقدمة لكن لها صله مباشره في قضية قانون