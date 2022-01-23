استقرار أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147950 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وهي الأسعار نفسها التي سجلتها صباح هذا اليوم. . واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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