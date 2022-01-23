اضحك (شيعة بالعراق.. يعادون امريكا نيابة عن الاخرين) مثال (اين الاسلحة المحرمة؟ لماذا تبقى بالعراق؟ من قال لها تسقط صدام..)؟

والله هناك خلل كبير بالعقلية الشيعية العربية بالعراق.. فهل يعقل ان نسمع محسوب شيعيا يقول (اين السلاح المحرم دوليا التي ادعت امريكا امتلاك صدام له)؟ فهل انت فرنسي لو روسي او امم متحدة حتى تحاسب امريكا على ذلك؟ واخر يسال ..(لماذا امريكا تبقى بالعراق بعد اسقاط صدام)؟؟ وهذا سؤال غبي وساذج.. فصدام تطلب اسقاطه سقوط نظام بكامله ومؤسساته العسكرية والامنية الرسمية التي كانت مخترقة من حزب البعث .. ولا ننسى امريكا دخلت المانيا وكوريا الجنوبية ولحد اليوم موجودة فيهما مثلا.. وكلنا نتفق بان من المستحيل اسقاط صدام الا بتحالف دولي عسكري.. كما جرى عام 2003.. ثم هل كنت تعيش زمن الحرية بزمن صدام الذي يقطع لسانك ويدفنك لمجرد كلمة تمس الطاغية صدام او نظام البعث المجرم.. حتى تعادي امريكا..

واخر يسأل.. (من قال لامريكا اسقطي صدام)؟ وطبعا ايضا هذا سؤال العبيد..

لان الحر عندما يسقط المطر لا يقول من قال للمطر ان يسقط.. ومن هي الغيوم التي اسقطته.. بل يستغل المطر لزراعة ارضه واعمارها.. ولكن ماذا نفعل للعبيد اذا اسقطت السماء حرية رفعوا المظلات.. فامريكا حررتنا من موروث 1400 سنة … والاصابع المليونية البنفسجية انتخبت الحرامية.. ثم (من لديه تساؤلات يوجهها لامريكا).. لا ان يوجهها للاحرار الذين فرحوا باسقاط نظام صدام والبعث المجرم والدكتاتور صدام عام 2003… فعلى الشيعة العرب ان يدركون.. ان.. (امريكا حاربت اعداءكم يا شيعة)..(والمدنيين ضحايا تترس اعداء امريكا بهم)..

وهناك من يدعي (امريكا من جلبت هؤلاء الفاسدين الحاكمين اليوم)؟ السؤال من يحكمنا اليوم

هم انفسهم من عارضنا الطاغية صدام لخاطر عيونهم.. ونحن من انتخبناهم بملايين الاصابع البنفسجية.. فلماذا نحمل امريكا مسؤولية فشلنا بالحكم.. ولا ننسى امريكا غير مسؤولة عن منع شعب من سرقة نفسه.. فامريكا ما فعلته بعد 2003 مجرد تسليم العراق لاهله.. ان ينتخبون من يشائون..ومن تم انتخابهم من قبل الشعب فشلوا وفسدوا وانغمسوا بالملذات والعمالة والخيانة للجوار وخاصة لايران .. ثم هل امريكا جلبت الصدر والسستاني مثلا؟؟هل جاء هؤلاء على دبابة امريكية مثلا؟ ام كشف المخبي من ابتذال القوى المتصدية لقيادة المجتمع العراقي من رجال دين وشيوخ عشائر واحزاب ومليشيات فاسدة مفسدة بالارض ظالمة.. فلا يوجد مجتمع يساعد على الظلم والفساد كما في المجتمع العراقي.

المحصلة:

امريكا لم تجلب (ابناء الشوارع) للعراق..بل (الشيعة عارضوا صدام لخاطرهم وانتخبوهم).. .. ولنتبه هناك (شيعة ماما طهران..وشيعة الصدر) يتصارعون..والغالبية (شيعة جعفرية..لا صدرية ولا ولائية) ايتام القيادة والمشروع.. عليه كما ذكرنا سابقا..(نعم اسقاط امريكا لصدام عمل مقدس)..لكن (من استلم الحكم بعده غير مقدسين ساقطين) .. ونسال اليس (السستاني حائرا) بين (وطنه ايران التي يتشارك معها بالعراق) و(امريكا التي حررت شيعة بالعراق)..

اذن:

عندما تحب او تعادي يكون لديك منطلقات تنطلق منها.. تشعر انتماءك مهدد .. مثال

البعثية يعادون امريكا لانها اسقطت نظامهم.. و(العرب السنة) عادوا امريكا لانها اسقطت حكمهم عام 2003 ولم يقتصر على اسقاطها حكم صدام والبعث.. والشيوعيين يكرهون امريكا لانهم موالين لروسيا ولانها راسمالية وليست اشتراكية.. والولائيين الموالين لايران يكرهون امريكا بالعراق من منطلقات الدفاع عن مصالح ايران القومية العليا تحقيقا لقيام دولة ايران الكبرى (ولاية الفقية للخامنئي من طهران للمتوسط)…. والصدريين يكرهون امريكا لانهم ينطلقون من شعارات واهية منطلقة من الصدر الثاني التي هي شعارات امتداد لشعارات من خارج الحدود للخميني الايراني…. وداعش والقاعدة ينطلقون من عداءهم لامريكا لانها تقف عائقا امام قيام دولتهم الكبرى (الخلافة الاسلامية من الصين للاطلسي).. المحصلة يجتمع من ذكرناهم بعداءهم لامريكا.. بلا علم ولا فهم.

ولكن نجد الاكراد.. ينهضون ويعمرون ارضهم مستغلين وجود القوات الامريكية التي حررت العراق من صدام والبعث وحكم القوميين العنصريين العرب.. (فهم لا يبالون امريكا احتلال ام تحرير) بقدر ما هم برغماتيين اذكياء يقيسون علاقاتهم بما يدخل بمصلحة شعبهم ونهوض ارضهم.. واما العرب السنة يحتضنون الارهاب بكل غباء هذا الارهاب المدعوم من سوريا الاسد حليف ايران.. بعد 2003.. اما الولائيين والصدريين يعادون امريكا منطلقين من مصالح ايران القومية العليا.. يبقى الغالبية من العرب الشيعة الجعفرية فهم (ايتام القيادة والمشروع)..

ليتبين:

العراق ينهض بخطوتين (محاكمة الفاسدين، وتفعيل الخيانة العظمى والتخابر)..السؤال كيف (والنظام قائم عليهما وما بديله) وكيف (بدون دعم دولي للتغيير)؟ فعلينا ان نفكر بالحل وليس تكرار مظاهر الفساد ..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم