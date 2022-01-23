الأمن يطيح بمتهم قتل حارس منزل واحرق جثته في بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باعتقال متهم اقدم على قتل حارس منزل وأحرق جثته في العاصمة بغداد.

وقال المصدر “بعد ورود بلاغ بوجود حادث حريق ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الجعيفر التابع الى قيادة شرطة بغداد، انتقلت مفارز المركز الى محل الحادث وتبين وجود جثة داخل الدار، وبعد التأكد من الموضوع تبين ان الجثة عليها اطلاقة نارية في منطقة الرأس، وانها تعود لحارس في الدار كون صاحب الدار مسافر خارج البلد”.

واوضح، “لدى التعمق في التحقيق ومتابعة الكاميرات، تبين وجود شخص قد دخل الدار مع الضحية، وتم التعرف عليه ومتابعته من منطقة الى آخرى طوال الـ12 ساعة الماضية، والقاء القبض عليه، حيث اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وكان دافعه سرقة مسدس ودراجة الضحية، وتمت الكتابة الى القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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