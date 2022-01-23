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السليمانية تحتفي بيوم السينما: فليعرف العالم بقضيتنا

انطلقت فعاليات الاحتفال بيوم السينما الكوردية، يوم الأحد، في مدينة السليمانية العاصمة الثقافية لإقليم كوردستان، بحضور جمع الفنانين والمثقفين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر المراسم، إنها أقيمت على قاعة “توتر” في السليمانية، وقد تم عرض عدد من الأفلام السينمائية الكوردية، وتم توزيع بعض الدروع التقديرية لفنانين في المحافظة.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب في كلمة له، إن “الاهتمام بالأفلام السينمائية يعني الحفاظ على التراث والثقافة وهذه من العادات الكوردية، فضلاً عن توثيق ما تعرض له الكورد من اعتداءات مستمرة ونقلها إلى العالم ليتعرف على قضية الشعب الكوردي”.

وينتهي الاحتفال يوم غد الاثنين.

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