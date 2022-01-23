الشركـة العامـة لمُعـدات الاتصالات والقُـدرة تنجـح فـي تصميـم وتصنيـع منظومـة مُراقبـة مرضـى جائحـة كورونـا

كشفَـت الشركة العامة لمُعدات الاتصالات والقُدرة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن إنتاج منظومة مُراقبة مرضى جائحة كورونا والتي نجحت كوادر قسم البحث والتطوير في تصميمها وتصنيعها وفق المُواصفات العالمية المُعتمـدة .

وقـالَ المكتب الإعلامي للوزارة انَ المنظومة تعمل على قراءة نسبة الأوكسجين بالدم وعدد نبضات القلب للمرضى ونقل هذهِ البيانات عِبرَ شبكة الإنترنت وعلى مدار الساعة إلى المكان الذي يتواجد فيهِ الطبيب المُراقب إضافة إلى إمكانية إستلام البيانات لعشرة مرضى وعرضها على جهاز النقال ( الموبايـل ) أو على شاشة تلفاز ذكي مع توفر إمكانية حمل المنظومة من قِبل المريض عندَ الحركة من مكان إلى آخر ، مُبيناً بأنَ المنظومة تتميز بصغُر حجمها وسهولة نصبها وصيانتها وذات كفاءة عالية وجودة في الأداء وموثوقية في العمل وبكُلفة مُناسبة فضلاً عن إنها تُعطي إنذار للطبيب المُراقب في حال حصول نقص في نسبة الأوكسجين أو إضطراب في نبضات القلـب .

وأكـدَ المكتب الإعلامي انَ المنظومة تُسهم في تمكين الكادر الطبي من مُراقبة المرضى عن بُعد وبصورة مُستمرة ، مُفصحاً عن قيام الشركة بتجهيز ونصُب ( ٢٢٥ ) منظومة مع شاشات عرض عدد ( ٢٢) لصالح ( ١٢ ) مُستشفى مُوزعة في مُختلف مناطق مُحافظة نينوى ومن المؤمل أن تُعمم هذهِ التجرُبة على جميع مُستشفيات العـراق .

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