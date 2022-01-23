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العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون لمدة 10 سنوات

وقعت جمعيتا الهلال الأحمر العراقية والإيرانية، يوم الأحد، مذكرة تعاون، تضمنت التأكيد على مبدأ حسن الجوار لأجل تطوير التعاون المشترك في الشؤون الإنسانية.

والغرض من إبرام هذه المذكرة، وفقا لوكالة “إيرنا” للأنباء الإيرانية، وضع إطار للتعاون المشترك والتنسيق الثنائي بين جمعية الهلال الأحمر في البلدين، فيما يتعلق بالأنشطة في مجال التعليم وتبادل الإغاثة والتأهيل والخبرات الصحية والعلاج.

والتزمت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وفقاً للمذكرة، بـ”تدريب الكوادر البشرية للجانب العراقي على مختلف المستويات الإدارية في مجال إدارة الأزمات وإنشاء المخيمات والمياه والصرف الصحي والخدمات اللوجستية وكذلك إنشاء وإدارة ورش انتاج الاطراف الصناعية في العراق تلبية طلب جمعية الهلال الاحمر العراقي وتدريب الكوادر العراقية في هذه المراكز”.

وبحسب المذكرة، فإن جمعية الهلال الأحمر العراقي، توفر التسهيلات اللازمة للجانب الايراني، لتقديم المساعدات الطبية في المناسبات الدينية والطارئة في المدن الدينية العراقية، والحصول على التراخيص والتسهيلات الجمركية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتبلغ مدة هذه المذكرة 10 سنوات، ووقعها كل من رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني بير حسين كوليوند، ونظيره العراقي ياسين أحمد.

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