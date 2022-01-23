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اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً جديداً لعمليات ديالى

افاد مصدر امني رفيع، يوم الأحد، بتعيين اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً جديداً لعمليات ديالى خلفا للواء الركن رعد الجبوري، وذلك على خلفية مجزرة العظيم التي خلفت 11 ضحية من الجيش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة.

وأضاف ان قائد العمليات السابق اللواء الركن رعد الجبوري تم نقله الى وزارة الدفاع دون ان يكشف منصبه.

وشن تنظيم داعش هجوما مباغتا أمس الأول الجمعة استهدف مقرا للجيش غربي ناحية العظيم شمالي ديالى وخلف الهجوم 11 ضحية بينهم ضابط.

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