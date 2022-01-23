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انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المحلي 

حسين جمال رشيد عبد صحافة صباحي ب 
 علي كريم جامل .
العنف الاسري ظاهرة سلبية انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبدأت تتفاقم بسرعة في المجتمع
 المحلي ذلك أثر اسباب اقتصادية و اجتماعية والتأثير على المستوى الصحي واسباب عديدة منها تعاطي
الممنوعات.
وان ضعف الوازع الديني هو أحد أبرز الأسباب التي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة لسوء الفهم بين الأفراد
و عدم المساواة بينهم والنشأة في بيئة عنيفة. وان عدم التناسب والتكافؤ بين الزوجين هو أحد الجوانب
التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة. وان الظروف الاقتصادية و عدم الاستقرار و النزوح جميعها عوامل
تؤدي لتفاقم هذه الظاهرة في المجتمع المحلي.
لابد من توعية المجتمع لتغير هذه النظرة ضد الأطفال و المرأة .
وباتت ظاهرة العنف الأسري منتشرة دون الاخذ على المستويات الاقتصادية او على الجنس او على العمر و
ان اكثر حالات التعنيف هي ضد المرأة. ذلك لابد من وضع طرق والاخذ بها  للقضاء على هذه الظاهرة.
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