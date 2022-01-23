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ايداع ضابط شرطة السجن بعد اعتدائه على مواطن في بغداد

وجه وزير الداخلية العراقي، يوم الاحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط “اعتدى” على مواطن في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير عثمان الغانمي وجه، اليوم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب بعد قيامه بالاعتداء على احد المواطنين في بغداد، حيث أمر بايداع هذا الضابط بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ضابطاً في الشرطة العراقية وهو يتجاوز على مواطن ويحاول اشهار سلاحه في الوقت ذاته.

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