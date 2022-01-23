برقيات عاجلة…
+ السيد مصطفى الكاظمي – لا تترك دفّة السفينة العراقية للفاسدين سّراق المال العام ، رشح نفسك والشعب معك .
+السيد وزير الدفاع العراقي – ضرب داعش في ديالى وقتل العسكريين هو إهمال وتراخي الحذر ، أملنا أن لا يتكرر .
+ السيد علي خامنئي – زمن إبتزاز الدول 5+1 قد ولّى ، فإما التوقف عن البرنامج النووي لصنع القنابل النووية أو
العيش مع العقوبات الدولية ، كفاكم التدخل في الشؤون العربية وإلا فالنقمة العربية آتية كالطوفان لا محال .
+ السيد فلاديمير بوتين – تهديد اوكرانيا بغزوها قد يؤدي إلى كارثة ، وإنتصارك في القرم وجورجيا وكازاخستان
لا يعني في كل مرّة تسلم الجرة .
+إلى قادة الأحزاب الكردية – إتفقوا على مرشحاً ليكون رئيسا للجمهورية مقبولاً من قبل الأكثرية البرلمانية .
+ السيد مقتدى الصدر – لا تستسلم لضغوط إيران وتمسّك بفوزك بالأغلبية البرلمانية وانتقاء رئيس الوزراء .
+ السيد بشار الأسد – ما حدث في الحسكة من تمرّد وهروب سجناء داعش ، يدل على هشاشة النظام الأمني .
+ إلى الإنقلابيين السودانيين – تسليم مقاليد الأمور لحكومة مدنية افضل طريقة لإنقاذ السودان وحفظ ماء وجهكم .
+السيد جو بايدن – اميركا فقدت هيبتها بتخليها عن التزاماتها وتعهداتها ، وأنت لا تهش ولا تكش ، فإلإستقالة أفضل .
+ السيد طيب اردوغان – الليرة التركية في الحضيض بسبب سياستكم الرعناء وتدخلكم في العراق وسوريا وقطر وليبيا ،
فأنت لست السلطان العثماني الجديد ، وزمن السلاطين قد ولّى .
السيد بوريس يلسن – تطلب التباعد الإجتماعي وتشترك في الحفل الجماعي ، فكيف تبرر للبرلمان يا ترى ؟
+ السيد محمد بن سلمان – إنفتاح السعودية شيء جيد جداً ولكن إلغاء كتب الكراهية وقبول الآخر المختلف هو الأصوب .
يكتبها – منصور سناطيتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط