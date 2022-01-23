بلا عنوان!!

هل هي دولة , وطن , جمهورية , مملكة , أم خان إجغان؟

تعددت الأسماء والحال واحد!!

أين الوطن؟

لا ندري البعض يرى أنه في خبر كان!!

أين الدولة؟

يقولون أنها تحت رحمة الرضوخ لأمر السلاح المباح؟

أين القانون؟

في بطن فتاوى يصدرها مأفون!!

أين الإنسان؟

في مراتع إمتهان!!

كيف تقعر الجبل وداسته أقدام الوديان؟

إنها القارعة وما أدراك ما هي!!

يا أيها الوطن المبتلى بالشيطان , هل من ذرة إيمان؟

صه , صه إن للجيران حقوق وعدوان!!

وأنت أيها المواطن ماذا تريد؟

إرادتي معتقة في قوارير البهتان!!

ماذا تقول؟

لست موجودا لكي أتمتع ببعض حقوق الإنسان!!

مَن أنتَ أيها الوطن المستهان؟

سرابٌ يومض ويغمض الأجفان!!

فقل نعيش ولكل آثمةٍ عنوان!!

د-صادق السامرائي

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