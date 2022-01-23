تصريح صحفي صادر عن الأستاذ حسام بدران بخصوص مبادرة الجبهة الديمقراطية

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن الأستاذ حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

تلقينا في حركة حماس وبشكل رسمي وبتقدير عالٍ مبادرة الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.

وهي مبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيداً عن التفرد.

تعكف حركة حماس على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

حسام بدران

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

السبت: 22 يناير 2022 م

19 جمادى الآخرة 1443 هـ