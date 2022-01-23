حماس تهاجم وزير الحكم المحلي الصالح بعد انتقاده لها

هاجمت حركة المقاومة الاسلامية حماس وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص فشل ادارة حماس في تأمين احتياجات الغزيين واستيلائها على أموال البنى التحتية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم “حماس” عبد اللطيف القانوع، إن تصريحات وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مجردة من الحس الوطني والانساني وتعكس عدم المسؤولية.

وأضاف القانوع على صفحته الشخصية على موقع تويتر: “كان الأولى بالصالح القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا ومعاناتهم”.

وكان الوزير الفلسطيني في رام الله مجدي الصالح قد حمّل حركة حماس مسؤولية غرق الشوارع ومحاصرة المياه لطلبة المدارس في قطاع غزة، مؤكداً أنها مأساة كان من الممكن أن تودي بحياة عشرات الأبرياء.

واتهم الصالح “حماس” بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في “قنوات أخرى” في إشارة إلى إصرار حماس على تدعيم ترسانتها العسكرية وتجاهل حاجيات الغزيين الأساسية.

هذا واتهمت قيادات فلسطينية في رام الله حركة حماس بالتقصير في إدارة شؤون قطاع غزة مؤكدين أن الحياة الفارهة لقيادات حماس في تركيا وقطر لا تتقاطع مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعيش على وقع حصار إسرائيلي وتجاهل السلطة التابعة لحماس لحاجياته الأساسية.

ويعيش قطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً في ظل الانفجار السكاني وتواصل الأزمة الاقتصادية كانعكاس مباشر للحصار الاسرائيلي وتتالي موجة التصعيد بين حماس من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

لارا أحمد

كاتبة وصحافية من الأردن

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