دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن رفض الشبل الكويتي “محمد العوضي” للتطبيع الرياضي مع في بطولة “باول الدولية للتنس”

تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفض اللاعب الكويتي “محمد العوضي” البالغ من العمر 14 سنة، اللعب مع لاعب إسرائيلي في بطولة باول الدولية للتنس التي تقام في دبي، وذلك بعد أن وصل إلى مرحلة النصف النهائي من البطولة.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن “محمد العوضي” لاعب في منخب الكويت للتنس، وقد سجل موقفا مشرفا برفضه للتطبيع الرياضي مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، حيث لاقى تأييدا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي، وترحيبا كبيرا على موقفه الشجاع، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مركزية القضية الفلسطينية عند الشعوب العربية ولاسيما عند الجيل الجديد، الذي مازال يرفض التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية بجميع أشكاله، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من سياسة التهجير القسري وتهديم البيوت التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلية، لاسيما في حي الشيخ جراح.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التطبيع لن يمحو من ذاكرة الشعوب العربية ما إقترفته الصهيونية والإحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية عموما وبالشعب الفلسطيني خصوصا، ويبرز ذلك من خلال الإنسحابات المتتالية للاعبين العرب من مختلف البطولات العالمية والدولية.

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