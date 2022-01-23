شي مايشبه شي قالب بالمظهر والحقيقة ولاشي

(())يعيشُ المَرءُ ما اِستَحيا بِخَيرٍ وَيَبقى العودُ ما بَقِيَ اللِحاءُ||| فَلا وَاللَهِ ما في العَيشِ خَيرٌ وَلا الدُنيا إِذا ذَهَبَ الحَياءُ||| إِذا لَم تَخشَ عاقِبَةَ اللَيالي وَلَم تَستَحيِ فَاِفعَل ما تَشاءُ

لا يَخدعَنكَ هُتاف القومِ بالوَطَنِ فالقومُ في السرِّ غير القومِ في العَلَن ||| أحْبُولة الدِّين ركَّت من تقادمها فاعتاض عنها الورى أحبولة الوطن||| فما لهم غير صيد المال من غرضٍ في اليوم والغد والماضي من الزمن

لم يقصدوا الخير بل يستذرعون به رميًا إلى الشر أو قصدًا إلى الفتن |||فإن تهادن قوم فانتظر شغبًا إذ ليس هدنتهم إلى على دخن

(())بالعشرينات چان اكو فلاح فطير و من اهل الله عنده زمال تكرمون يحمل عليه ويكرب عليه بقرية بعيدة ،، الحكومة بدت تبني مدارس بالارياف ، وصاحبنا مر على العمال ، جاي يبنون بمدرسة ، سألهم بوية شتبنون گالوله عمي نبني مدرسة ، گال وعود شنهي هاي المدرسة ، گلوله هاي تسوي الزمال آدمي ،، گاللهم هاااا ، گالوله مثل ما نگلك عمي ،، گال هسه هذا ابو صابر المْطَيْ مالتي من أخليه يمكم يصير آدمي لان مدولبني يعض ويزگط وصعب فرد نوب ،، ذولة نغولة واحد ندس الثاني ، گاله ، ولك خلي يجيبة نحمل عليه ونگضي بيه شغل ، گاله اي عمي خلي يمنه وانت روح ، عافه يمهم وراح ، ذوله خلصو شغل بابو صابر وكملت المدرسة وبعدين باعوه و أكلوا فلوسه وراحوا ، وره خمس سنين ، ستة ، صاحبنه اتذكر الزمال ، گال خلي اروح اشوف ابو صابر صار آدمي بعده؟ ، وصل للمدرسة لگه المدرسة بيها طلاب و معلمين و بالصدفة مدير المدرسة اسمه استاد ابو صابر ، كالهم عمي وين الزمال مالتي ابو صابر ، گالوله المعلمين عمي احترم ابو صابر مدير المدرسة ، گال هااا والنوب صاير مدير ، صيحولياه ، إجه المدير لابس قاط ورباط ، گاله تفضل عمي ، گاله ها ولك ابو صابر ما عرفتني نسيت شگد چنت أُحمِّل عليك ، واترسلك العليجة شعير ، گاله عمي انت مخبل شبيك ، گاله ولك ابو صويبر شنهي الغاط والرباط خلنّك تحچي وياي هيچ بعده يلالك عندي ، المدير گاله عمي روح منا لا ابتلي بيك ، گاله خايب كلش سويت روحك ما تعرفني ، ولك موش حتى رشمتك بعدني ضامها الك ، المدير انحرج وضاج ، حط على صاحبنا وطگه بدفرة على صدرة ، فقد الوعي ، اجوه المعلمين ذبوا عليه ماي و فرچوله ، گعد ، گالهم والله هو صويحبي ، صحيح هندامه متبدل لابس غاط ابدال الجلال ، بس اعرفه من زگطته هيه هيه.

عمي على كيفكم وإذا لبستوا قاط ورباط تره نعرفكم من الزگطه

حتى لو بدلتو الجلال بالقوط

(())الاصح ما حصل بافغانستان هو (عرقنة).وليس (افغنة)والعراق اسوء من افغانستان

ماذا يقصدون بالافغنة.. (سيطرة الجماعات المسلحة “المليشيات” على الدولة).. السؤال بالعراق من هو المتحكم في نظام الحكم ؟ اليس المليشيات الولائية والصدرية.. اي الجماعات المتطرفة.. حاملة السلاح

بالمحصلة العراق اسوء من الحالة الافغانية.. فعلى الاقل طالبان ولاءها ليس لخارج حدود افغانستان.. عكس الولائيين ومليشياتهم التي ولاءها لخارج الحدود لايران تحديدا.. ومرجعية طالبان افغانية منها وبها.. عكس الولائيين الذين ولاءهم لاجنبي حاكم ايران خامنئي..

والنظام الذي تريد بناءه طالبان افغاني بحدود افغانستان.. عكس الولائيين الذين يوالون نظام خارج الحدود العراقية بطهران تحديدا

احتمال يكون يلي حصل بالعراق و افغانستان هو ” سورنة “

(())الدخلاء حاملو الجنسيات المزدوجة، الذين تنازلوا عن الهوية العراقية، وقطعوا صلتهم بالوطن، الذين تآمروا على العراق وإختاروا أن يقوموا بدور السمسار، الجاسوس، المخرب، تحت واجهة مضللة بإسم المعارضة العراقية في الخارج.

منذ التاسع من ابريل- نسيان 2003 تدفق بضعة آلاف من المرتزقة عبر منافذ البلاد الحدودية، ومن أبرز المجاميع التي دخلت تلك التي تلقت تدربيها في (المجر) و( الولايات المتحدة ) والبالغ عددها نحو 1000 عنصر يضاف إليهم عناصر الجريمة المنظمة، كما دخلت بضعة آلاف من منتسبي فيلق بدر ( قبيل وأثناء وعقب ) الغزو الأنجلو أمريكي. لقد إلتقطت الذاكرة الوطنية العراقية بالعين المجردة مشهد العرض العسكري الذي أظهرته الفضائيات العربية والأجنبية لأحدي تشكيلات (فيلق بدر) في إحدى معسكرات كردستان العراق، بإشراف عبد العزيز الحكيم

(())عجائب الذباب

1 –الذبابة تستطيع الطيران فى أى إتجاه عمودى أو إلى الأسفل أو إلى الأعلى أو الطيران على أحد الجانبين وهى تقرر أين ستتجه فى واحد على مائة من الثانية.

2- عدد ضربات جناحيها تتعدى 200 ضربة فى الثانية لذا من الصعب الإمساك بها.

.3- جسمها مغطى بذوائد تمكنها من الألتصاق بأى جسم حتى الزجاج.

4- لها 38 عضلة 20 عضلة تحرك الأجنحة و18 عضلة تحرك الرأس فى جميع الاتجاهات.

5- لها عينان فى كل عين 600 عدسة وكل عدسة تتصل بمخ الذبابة وهذة العيون ترى فى كل الأتجاهات وتستطيع أن ترى أكثر من 100 صورة فى الثانية الواحدة … فهل يستطيع أى إنسان مهما بلغ علمه وعبقريته وقدرته أن يصنع مثل هذة الذبابة ؟

6- الذبابة عندما تلتهم شئء من الطعام تبادر إلى فرز أنزيمات هاضمه عليه قبل أن تبلعه فيصل الطعام فى ثوان إلى معدتها مهضوم وبذلك يستحيل أستعادة اى طعام سلبته

(()) شنو منو عليمن …هاي انت وين وأحنا ماكو ### وجاي اتدافع عن العراق وأنت منه فراق وللابد وولائك حاله حال ولائي ايران وزرادشت والمجوس والفاشين والهتلرين والقاعدة وداعش وراعش ولامارات وقطر والسعودية ووو… ونذكر لكم الحلف والولاء وبلاء الفتنةوالضمير المستتر والبصمة ولمن !!!

\\\ “أعلن يمينا مطلقا، أنني انبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير وملك ودولة، أو سيادة الدولة التي تأتي منها مواطنتي. وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الأميركية …او او او او ضد كل الأعداء من محليين وأجانب . وسوف أحمل الإيمان الحقيقي والولاء للدستور والقانون“.

“وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية عندما يكون مطلوبا بالقانون، وأقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الأميركية عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وسوف أؤدي العمل ذا الأهمية الوطنية في إطار التوجيه المدني، عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وأنني آخذ هذا الالتزام بجدية ومن دون تحفظ ومن دون تهرب. فليساعدني الله”. ///

(())**** من أمن العقاب ساء الادب*!*تعني كلمة “عار” في الاستخدام الشعبي: الشخص الذي يجلب الشتيمة وعدم الحياء لمن يحسب عليهم , ساسة العراق، بما هم عليه من فساد طافح لا يعنون بستره، لأن “من أمن العقاب ساء الادب” و”إذا لم تستح فإفعل ما شئت” وهم فاعلون ما تشاء النفس الأمارة بالثراء، منذ 2003 ولحد الآن، يجمعون أموالا خرافية ولم تشبع لديهم شهوة المال .. السؤال: من هو العار؟ الإنسان البسيط الذي قضى عليه القدر أن يصاب بفايروس كورونا، المنتشر في كل مليم من الارض، وكل مكعب هواء في أجوائها، قاهرا المختبرات العالمية الكبرى؟ أم السياسي الوقح، الذي يعطل عمل الدولة ويرفض مرشحا لمنصب ,ريثما يرشح واحدا يأخذ عليه تعهدات، بألا يلاحق فساده ولا يقطع المال المضاف الى رصيده الشخصي؟أيهما يجب أن يستحي؟ وأيهما تنطبق عليه كلمة عار؟ساسة العراق، يعيشون ثراءً إستولوا عليه من أموال العراق من دون وجه حق، بمشاريع ترصد لها ميزانيات تفوق قيمتها الحقيقية عشرات المرات، ولا ينفذونها أصلا! او تنفذ بنسبة تصل الى 1 % من المواصفات الواجب توفرها في المشروع، ويتدخل رئيس الكتلة بثقله، فتوقع اللجنة “مطابق للمواصفات” وبلغت لا إنسانية الإستحواذ على مصير العراقيين، حد شكوى موظفي “كيمادية – الدائرة الدوائية في وزارة الصحة” من أن أحزابا متنفذة في الوزارة، لا تمرر عقد شراء دواء ضروري للناس، إلا مقابل 20% من قيمته إنهم لا يعنون بالعيب، لأنهم لا يخافون أحدا،فقد استولوا على ثروات العراق وأصبحت لهم ولعوائلهم وبقي السؤال من هو العار؟ الضحية ام الجلاد

(()) أتفقواالسياسين المجاهدين حامي الاعراض والاموال العراقية عميان القلوب قبل البصيرة المجرمون بحق بلدهم وابناء جلدتهم وطوائفهم على أن لا يتفقوا ولا يتفقوا مع البعث الصدامي ألا بخراب البلد ولا يقول أذا لا ألعب أخربط الملعب بل يريد هو الكل في الكل في اللعب والشعب مشاهدون فقط وألا تسليم العراق أرض خاويه وفعلا بذروا البذره الخبيثه في الفلوجه وأعلنوا من منصتهم والتي أصبحت هي الحجر الأساس لمسيرتهم وسرعان ما أنهارت المنصه على رؤسهم وحرقت الأخضر واليابس وندم الحيادي والمرشد والواعي على أعمال الخونه الذين أوصلوهم الى هذه المواصيل التي وصلت عقر دارهم وأما قيادتنا فهي الأخرى وقعت بالغلط وأوصلت الشعب العراقي ألى هذه المواصيل وهي أولا ألغاء قانون أجثاث البعث الصدامي المهزوم بعدما كانوا يطالبون في الأمان فقط أو الخروج من الوطن سالمين ويتركون الجمل بما حمل ولاكن سوء أدارة الختيارين الشيبه والمراهقين المعممين الجهله والمجاملون والسراقين والخونه والمندسين والأغبياء الذين لدغوا من جحرهم الأول ونسوا المقابر الجماعيه للأحياء والأموات ونسوا أحواض تيزاب برزان وفرامة عدي صدام أبن صبحه البشريه وتابوته الرياضي وتفننه وتلذذه بالقتل.

وهنا أمر في بالغ الأهمية هو ذكر عقوبة ( لجريمة الخيانة ) في القران الكريم والذي حصر ذكر الخيانة في ثلاثة سور هي النساء والأنفال ويوسف. وكما يلي :قال تعالى ( إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما )النساء1.5

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله القدير نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له نحن الذين أنزلنا عليك هذا القرآن العظيم ، ناطقاً بالحق المبين ، لتحكم بين الناس ، بما عرفك الله وأوحى به إليك من إنصاف المظلوم ، وإقامة العدل بين الخلق ، ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين ، تجادل وتدافع عنهم

البغل والحصان والحساوي والمطي والحمار والحمرنة والزكطة ومن بات ومنكفىء انه محرن *!* البغل هو نتاج تزاوج ذكر الحمار مع أنثى الحصان اما النغل فهو ناتج من تزاوج ذكر الحصان مع أنثى الحمار والنغل يشبه البغل كثيراً ولكن أصغر حجماً

ويفتخر البغل بأن خاله الحصان وينسى أن أمه فرس عاهرة سلمت نفسها لحمار .

اما النغل فهو يفخر أيضاً بأبوه الحصان وينسى أن أمه اتان عاهرة وأبوه شاردٌ عديم الذوق .

وكما هو الحال في عالم الحيوان ينطبق ذلك على الكثير ممن يفخرون بإنتمائهم لدول غير دولتهم الأم وبخاصة ممن تقلدوا المناصب لأنهم جواسيس أنذال ، يفتخرون بأصلهم الردِيء ويحتفظون بجنسياتهم الأجنبية..

ولكن وكما أن البغل والنغل عقيمان لأنهما من كروموسومات مختلفة سينتهي هؤلاء البغولة والنغولة قريباً بإذن الله

(())يعني نتمي لايران.. ونترك الانتماء للعراق.. حتى لا يظهر صدام جديد؟؟ اليست هذه عقلية الواطين.. (ثم الا ينتبه من يروج لهذه السفالات.. بانهم سوف يحببون الناس بصدام نكاية بهم، كونه كان واقفا ضد التغول الايراني).. شبيه بمن رمى شيعة عرب.. باحضان الفرس .. باتهام المذهب الشيعي بالفارسي.. في وقت ائمته من العرب.. وتكون التشيع بالكوفة حصن الشيعة العرب.. والفرس كانوا لمئات السنين من اهل السنة.. ثم تحولوا للتشيع .. في وقت الشيعة العرب حافظوا رغم كل الامبراطوريات المعادية لهم على تشيعهم..

نقول للعملاء والخونة من اقزام ايران بالعراق.. الذين يرددون المقولة السابقة.. ماذا جنينا من الانبطاح لايران قبل عام 2003.. ففشلنا باسقاط صدام بجهود ذاتية داخلية بارض الرافدين.. بسبب السياسات الايرانية التي افقدت المعارضة الشيعية أي شخصية مستقلة لها باطر عراقية.. وفوق ذلك همشت الشيعة العرب من هويتهم (العربية).. كما همش صدام (الشيعة العرب) من هويتهم (المذهبية)..

وبعد عام 2003.. بسبب ايران.. لم يعمر العراق.. واستمر بلد مدمر.. وفساد مهول.. ومخدرات وجريمة منظمة ..ومليشيات.. واحزاب اسلامية موالية لايران سرقت مئات المليارات الدولارات.. وضياع وخراب..وايران تعلن انتصارها على امريكا بوصول عملاءها للحكم بالعراق علنا.. فكل ما يجري نتيجة انتصار ايران على العالم بالعراق..هسة المطلوب ان ندافع عن البوابة الغربية للامبراطورية الايرانية التي اعلن عنها المسؤول الايراني يونسي مثلا؟ بدل ما كنا نجبر للدفاع عن ما يسمى البوابة الشرقية للوطن العربنجي؟

يذهبون الشيعة العرب اليوم لايران.. ويشاهدون دولة اكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر باعتراف مؤسسة الامام الخميني للاغاثة .. ويرون شمال طهران الدعارة الجنسية..المخدرات تفتك بالشعب الايراني بنسبة كبيرة.. الايرانيين نجدهم ببغداد يعملون اعمال وضيعة (يقولون نعمل بايران ولا نجد سعر دجاجة نوكل عوائلنه)..؟ نرى ايران تعتاش على خيرات العراق

(()) من علامات فقدان السياسية العراقية امام ايران امتلئ العراق بالمخدرات المهربة من ايران وقطع ايران لـ 41 نهر عن العراق وهيمنة ايران على السوق الداخلية ببضائع صناعية وزراعية رديئة مقابل اهمال متعمد لكل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالعراق وكذلك للفساد المالي والاداري المهول وهيمنة الفاسدين وكبار الفاشلين على مقاليد السلطة والمال والاعلام والسلطة مما يؤدي لتدويرهم انتخابيا كل اربع سنوات ليدخل العراق بمتاهات مرعبة

فمتى نتخلص من افكاركم المسمومة بجعل العراق ضيعة للقوميين والاسلاميين متى تنظرون للعراق بانه لا بوابة غربية ولا بوابة شرقية للاخرينمتى تنظرون للعراق ليس مجرد ساحة أو جبهة للصراعات نيابة عن الاخرين.

نستغرب بان من رفعوا شعارات السيادة هم وراء سقوط الموصل وهم من رفضوا بقاء قواعد امريكية بالعراق عام 2011 رغم حاجة العراق لهذه القواعد وبعد ثلاث سنوات فقط يسقط ثلث منطقة العراق بيد داعش وتتبخر فرق عسكري بكاملها مقابل بضع مئات من الدواعش بظل حواضن سنية داعمة للانتفاضة ضد حكومة بغداد لتسقط محافظات بكاملها مقابل مقاتلين من تنظيم الدولة لا يحملون غير الاسلحة الخفيفة والمتوسطة

فاين اصحاب شعارات السيادة بالحكم ببغداد، هل يستحق ذلك ان تقولون اين امريكا؟ لماذا لم تتدخل مباشرة بعد سقوط الموصل كما تدخلت باربيل؟ في وقت اربيل طلبت دعم امريكا في وقت بغداد كانت خاضعة لافشل سياسي بالعالم نوري المالكي الذي وعد باسترجاع الموصل بايام؟؟ بكل غباء وفي وقت لم يتعرض العراق لاعتداء دولة اجنبية حتى نقول الاتفاقية الامنية الاستراتيجية بين العراق وامريكا بل ابو بكر البغدادي وتنظيم داعش معظم مقاتليه هم عراقيين وقادته وزعيمه عراقيين.

ثم الم تكن اصلا في ذلك الوقت بغداد محصنة بفرق عسكرية تحميها وبحواضن شيعية رافضة لداعشوالدليل السفارة الامريكية بقت ببغداد مع باقي السفارات الغربية وهذا دليل بان المجتمع الدولي كان يدرك بان بغداد عصية على داعش رغم المخاطر من طوقها فتدخل المجتمع الدولي وامريكا لهزيمة داعش بعمق حواضنها بالمثلث السني العربي.

ونسال ايضا لماذا من رفض بقاء قواعد امريكية هم اكثر صراخا وعويلا بمقولة اين كانت امريكا لماذا لم تدعمنا ضد داعش اول ما سقطت الموصل؟؟ وبنفس الوقت هم اكثر من عارض تدخل التحالف الدولي الامريكي لدعم بغداد ضد داعش بعد ذلك يرفضون قواعد امريكية ثم تنسحب امريكا وبعد ان يسقط جزء من العراق بيد الارهاب يقولون اين امريكا؟

الإسلامي الشيعي الموالي لايران العراق بالنسبة له مجرد ولاية تابعة لايران وتحت حكم ولاية الفقيه الحاكم الايراني خامنئي وان العراق مجرد جبهة وساحة للقتال بالنيابة عن ايران وممر بري لطهران للمتوسط والاسلامي السني العراق مجرد ولاية تابعة للخلافة الاسلامية السنية الكبرى التي تميع الحدود وان الشيعة والمسيحيين واليزيديين كفرة ومشركين يجب استاصالهم، وهكذا لبقية الاديولوجيات القومية والاسلامية المريضة فكريا لتسيسها للدين والقومية لمصالح الخارج وليس الداخل.

مخاوف اتباع ايران من ان بقاء قوات امريكية بسوريا سوف يحد من تمدد روسيا من شرق سوريا للعراق، وكذلك وجود القوات الامريكية يقصم ظهر تنظيم داعش والمتطرفين السنة بوضع حاجز عسكري امريكي يمنع ما جرى مثل عام 2014 بالموصل وسوريا وكذلك سوف يساهم الوجود الامريكي بانهاء مشروع ايران بجعل العراق وسوريا مجرد ممر امن لطهران للوصول للمتوسط لاكتمال الامبراطورية الايرانية للمندب والمتوسط.