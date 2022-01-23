كُثير عبد الرحمن قائداً جديداً لعمليات الجزيرة

افاد مصدر امني رفيع، يوم الأحد، بتعيين اللواء الركن كُثير عبد الرحمن قائداً لعمليات الجزيرة والبادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.

وقيادة عمليات البادية والجزيرة مقرها في مدينة حديثة وقاطع مسؤوليتها المناطق المحاذية للحدود السورية غرب محافظة الأنبار وغرب محافظة نينوى.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتعيين اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً جديداً لعمليات ديالى خلفا للواء الركن رعد الجبوري، وذلك على خلفية مجزرة العظيم التي خلفت 11 ضحية من الجيش.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط