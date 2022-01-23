لبنان يمنع لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين من دخول أراضيه.. ما علاقة إسرائيل؟

وقال الاتحاد العراقي في بيان إن “ الاتحاد اللبناني أبلغنا اعتذاره عن عدم منح اللاعب أيمن حسين تأشيرة دخول إلى لبنان حسب توجيهات الجهات الأمنية، بعد التأكد من وجود ختم تأشيرة إسرائيلية لدخوله إلى الأراضي الفلسطينية في وقت سابق”.

وكان حسين، مهاجم نادي أم صلال القطري، زار الأراضي المحتلة مع ناديه السابق القوة الجوية وتحصّل على ختم مؤقت من السلطات الإسرائيلية.

وعادة ما يكون هذا الختم خارج جواز السفر ويمكن إتلافه فيما بعد، غير أن حسين “لم يقم بإتلاف ستيكر الدخول وإشعار الجانب اللبناني بذلك”، بحسب بيان الاتحاد العراقي.

وأفاد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف في اتصال مع فرانس برس أن الاتحاد راسل السلطات اللبنانية بشأن تأشيرة اللاعب العراقي أيمن حسين ويعمل على إصدارها، وأضاف أن “قرار المنع يتعلق بقوانين الجمهورية اللبنانية التي تمنع إصدار تأشيرات لأي زائر أراضيها قام سابقا بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر تأشيرة إسرائيلية”.