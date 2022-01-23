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وزارة الهجرة شمول (1000) اسرة نازحة بمادة النفط الابيض في دهوك

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 وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (100,000) لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة في مخيمي دركار وبيرسيفي 2 بمحافظة دهوك، بواقع (100) لتراً للاسرة الواحدة .

 

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان” الوزارة وزعت (60,000) لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة في مخيم بيرسي 2 بقضاء زاخو، فضلا عن توزيع (40,000) لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة  في مخيم دركار بمحافظة دهوك .

 

وأضاف جهاكير أن “الوزارة مستمرة بتوفير المساعدات الاغاثية ومادة النفط الابيض للاسر النازحة في المخيمات لحين انتهاء  موجة البرد التي يمر بها البلاد” .

 

قسم الاعلام

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