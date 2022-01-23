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وزارة الهجرة مستمرة بتوزيع وقود التدفئة و المساعدات الاغاثية

 للنازحين في مخيمات النزوح التي تقع تحت سلطة الإقليم 

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 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين لليوم الثاني على التوالي عن توزيع (63,600) لتراً من مادة النفط الابيض  بين الاسر النازحة في مخيم بيرسيفي 2 بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، مبينا ان حصة الاسرة الواحدة من النفط بلغت (100)لتراً . 

 

وأضاف جهاكير أن ” موظفي فرع الوزارة في محافظة اربيل وزعو (11,385) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات محور الخازر وحسن شام، متضمنة سلات غذائية وأخرى صحية، مشيرا الى ان الوزارة ملتزمة ضمن الإمكانيات المتوفرة بتأمين كافة الاحتياجات الضرورية للنازحين وبضمنها مادة النفط الابيض”.

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