وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة (خرونغن) في هولندا

بدعوة من مجموعة متضامنين مع الشعب الفلسطيني شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا بوقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني في سنتروم مدينة “خرونغن” الهولندية وذلك رفضا للممارسات الصهيونية بهدم منازل الفلسطينيين وعمليات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي تطال مئات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة

رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الممارسات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني والتي تناقض القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان مطالبين المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه السياسة الإجرامية، مؤكدين على وفوقهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

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