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استمرار الهجرة بتوزيع النفط الابيض والمساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات النزوح بالسليمانية

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ليومها الثالث على التوالي عن توزيع (35,700) لتراً من مادة النفط الابيض  بين الاسر النازحة في مخيم اشتي التابع الى محافظة السليمانية، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، مبينا ان حصة الاسرة الواحدة من النفط بلغت (100) لتراً ، مستدركا بقوله ان ” الوزارة ستشمل جميع النازحين في المخيمات بالمساعدات ومادة النفط خلال اليومين القادمين ” . 

 

وأضاف جهاكير أن ” موظفي فرع الوزارة في محافظة السليمانية وزعوا (660) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمي (قورتو, تازه دي) ” ، مشيرا الى ان المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية وأخرى صحية، فضلا عن ان الوزارة ملتزمة ضمن الإمكانيات المتوفرة بتوفير كافة الاحتياجات للنازحين وبضمنها مادة النفط الابيض .

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