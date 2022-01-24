اعتقال 4 دواعش جنوب الموصل والعثور على جثث 2 آخرين

افاد مصدر امني في شرطة نينوى ، الاحد ، عن اعتقال داعشيين متسللين من جنوب الصحراء الغربية الى قضاء الحضر (90 كم جنوب الموصل ).

وقال المقدم ليث عماد لمراسلة ان ” القوات الامنية اعتقلت الداعشيين في مفرق القضاء بعد ملاحقتهما من خلال معلومات استخباراتية افادت بتواجدهما داخل القضاء. ”

واضاف عماد ، ان” القوات الامنية اقتادتهما الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي .

في السياق ، القت الاستخبارات العسكرية ، اليوم الاحد ، القبض على داعشيين اثنين جنوبي نينوى.

وذكر بيان للمديرية انه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قاطع المسؤولية قادما من منطقة اخرى ، تم على اثرها نصب سيطرة وكمين محكم له على طريق بغداد ــ نينوى جنوبي المحافظة والقاء القبض عليه فيما القي القبض على الارهابي الاخر في منطقة القوسيات بالمحافظة ذاتها من قبل استخبارات لواء المشاة ٣ وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب.”

بالتزامن ، نفذت قوة من وكالة الاستخبارات ، اليوم الاحد ، عملية تفتيش لمكان ضربة جوية جنوبي قضاء الحضر وعثرت على جثتي داعشيين في المكان .

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان ” قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اجرت عملية تفتيش في مكان الضربة الجوية التي نفذت يوم امس جنوبي قضاء الحضر، حيث عثرت القوة على جثتين احداهما واضحة المعالم ترتدي حزاما ناسفا تم معالجته من قبل الجهد الهندسي والجثة الثانية محروقة ومتفحمة بالكامل من اثر الضربة”.

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