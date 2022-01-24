التصريحات ياهذا لاتعني الحروب،

الدول الكبرى النووية اللاعبين الخمسة الكبار رغم تصريحاتهم وتهديداتهم المتبادلة لكنهم لم يضعوا بحساباتهم المواجهة المباشرة والتي تعني دمارهم جميعا بظل وجود الترسانات النووية، تصريحاتهم لاتعني التهديد وانما التهديد الغاية منه لفتح قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة لتقاسم العالم فيما بينهم،الروابط ما بين الدول الكبرى أكثر من الأمور التي تفرقهم.

دول العالم الكبرى من العالم المسيحي هم لا يفكرون بعقلية بدو الجزيرة العربية المتخلفة، ذكرت لنا كتب التاريخ قصة الملك الفارسي الاخمينيني الشاه قمبيز نجل كورش الذي كان يمتلك قوة كبيرة أشبه بالقوى العظمى الحالية، يوميا يشن حروب وفق اجتهاداته، بالأخير أفتعل حرب خسرها لكنه أفضل وأكثر شجاعة من صدام الجرذ والقذافي قام بنحر نفسه ورفض أن يستسلم إلى أعدائه لكي يذلوه ويجعلوه أضحوكة مثل قضية قيام بوش في مسخ فارس الأمة العربية صدام الجرذ بحيث أخفى نفسه في حفرة قذرة استخرجوه منها ضربا بالبساطيل.

التصريحات الغربية والأمريكية حيال إيران والمفاوضات النووية في فيينا،وكذلك التصريحات تجاه ابطال الشعب اليمني الشمالي أو التصريحات الأمريكية والغربية تجاه الروس على خلفية الأزمة الروسية – الأوكرانية.

كل هذه تصريحات ليست الغاية أن تدخل أمريكا بحروب نيابة عن العقليات البدوية الوهابية، الإعلام البدوي يقول التصريحات الأمريكية والغربية تجاه روسيا وإيران والحوثيين والصين تصريحات من دون أفعال، شر البلية ما يضحك، يريدون من أمريكا والغرب الدخول بحروب اقليمية أو عالمية تنتهي في استعمال اسلحة نووية لا تبقي ولا تذر، لذلك زعماء الدول الكبرى حروبهم ليست مباشرة وإنما حرب نفوذ ودعم عصابات إرهابية لتصل إلى حكم بلدان أو استعمال الجماعات الإرهابية في أضعاف دول معينة وابتزازها، مثل ما حصل في سوريا، السعودية ومن خلال العصابات الوهابية دمرت سوريا مثل ما دمرت القوات السوفياتية في أفغانستان، الماكنة الإعلامية الخليجية والاستعمارية تفبرك أخبار، قبل أيام الناطق باسم تحالف السعودية لقتل الشعب اليمني عرض مقاطع فيديو من فيلم هوليودي قال أنها في ميناء الحديدة مخازن ومصانع صواريخ حوثية، لكن هيئة الأفلام والسينما الأمريكية اعتبرت ذلك سرقة الملكية الخاصة واضطر تركي المالكي يعلن أن المشاهد التي بثها وصلت من جهة غير موثوقة، نفس هذه الفبركات تم عملها في سوريا في اتهام الحكومة السورية في استخدام اسلحة دمار شامل والواقع على الأرض العصابات الوهابية استعملت أسلحة كيمائية بدائية في قصف مدن عراقية في كركوك وسهل نينوى مثل التون كبري وسنجار وتم قصف قوات عراقية وقوات كوردية بالكيماوي من قبل العصابات الإرهابية الداعشية، نفس هذه العصابات هي موجودة في الجانب السوري.

عندما كادت المجاميع الإرهابية تسقط النظام في سوريا تدخلت روسيا العظمى في سوريا وقلبت الموازين، بل نفسه بوتين قالها لدى استقباله الرئيس الإيراني السيد رئيسي أننا وحدنا أهدافنا في التصدي للجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا وقلبنا ميزان القوة، شيء طبيعي عندما الإعلام البدوي المتخلف المحسوب على المعسكر الغربي الاستعماري يكذب ويدلس لأن السعودية ومعسكرها مع العصابات الوهابية التي هزمتها الحكومة السورية وحلفائها في القول أن الميليشيات الإيرانية تجوب المنطقة من لبنان إلى سوريا، وفي اليمن، وفي الحقيقة أن القوى المقاومة تصدت للعصابات الإرهابية التكفيرية وهزمتها.

الابواق البدوية الوهابية تسمي القوات الأمنية التي هزمت تنظيم داعش والقاعدة أنها ميليشيات وأنها عاثت وتعيث فساداً في العراق، وفي الحقيقة من عاث بالشعب العراقي قتلا وذبحا وسبي هم فلول البعث والبهائم الوهابية التكفيرية، من سبى آلاف النساء الايزيديات والشيعيات من التركمان والشبك هي مجاميع ارهابية وهابية منهم مئات الإرهابيين السعوديين والمعتقلات العراقية مليئة بهم ليومنا هذا.

الإعلام البدوي يضحك الثكلى يوميا مستكتبيهم يكتبون ويتباكون كيف أمريكا لم تشن حرب ضد روسيا والصين وإيران، وكأن أمريكا تقاتل نيابة عنهم، المنطق والعقل يقول إن واشنطن لن ولم تخوض حروب مع روسيا والصين وإيران بشكل مباشر، بل أولوية الإدارة الأميركية هي خدمة المواطن الأميركي.

المصالح الغربية لدى ساسة الغرب هي هدفهم الأول والأخير ولاتوجد عندهم حساسية مفرطة من الشيعة والهندوس والسيخ والمسيح الشرقيين ابدا هم ليسوا وهابية يكفرون الشيعي والبوذي والهندوسي، لو ساسة الشيعة يغيرون من دعم الفلسطينيين يصبحون قوى اعتدال وسلام وتنتهي كل الحملات والأكاذيب على الشيعة، الغرب يحترم الطرف القوي والدليل سلموا أفغانستان إلى أقذر حركة إرهابية ظلامية في التاريخ البشري وهي طالبان التي تورطت بقتل آلاف الأطفال والنساء الامريكان، اقلها الفصائل الشيعية لم تتورط في أعمال قتل اطفال ونساء.

انتفت أهمية بترول الخليج ولولا وجود إسرائيل بالشرق الأوسط لانسحبت أمريكا من الشرق الأوسط منذ قبل عقد من الزمان وبعد أن أصبحت أمريكا الدولة الأولى بالعالم المصدرة للبترول والغاز، لا تحتاج أمريكا والغرب نصائح مستكتبين بدو عبيد جهلة يفكرون بعقلية صحراوية في إشعال حروب لاتبقي ولاتذر، من يتعامل في استهتار وتنمر هم صعاليك بدو الخليج، لم يسلم منهم حتى سجناء في سجن مدينة صعدة، قتلوا مئات السجناء بجريمة بشعة ونتنة.

الدول الخليجية البدوية تعاني من حقيقة تورط ابنائهم في العصابات الوهابية في ابادات جماعية بكل دول العالم لذلك يحاولون بدو الخليج استغلال الصراع مع إسرائيل بالقول أن الإرهاب واحد، سواء كان سنياً أو شيعياً.

أحد المستكتببن من بدو الجزيرة العربية يقول(القاعدة وداعش لا يقلان خطراً عن حزب … أو عصائب أهل الحق).

اقول لهذا التافه العالم الغربي يعرف أن العصابات الوهابية التكفيرية متورطة في قتل آلاف الأطفال والنساء الأوربيون ولايمكن مقارنة حزب…. العصائب مع العناصر الوهابية التكفيرية لأن من هزم القاعدة وداعش ليست قوات السعودية والغرب إنما من اجتث الهجمة الداعشية القاعدية في العراق هم الحشد والعصائب إحدى فصائل الحشد وفي سوريا قوات الحكومة السورية وحلفائها ومنهم قوات حزب……، فلا يمكن المساواة بين القاتل وبين من تصدى للقاتل وهزمه، نعم مشكلة حزب….والفصائل الشيعية أنهم يدعمون قضية الشعب الفلسطيني والسعودية ومعسكرها باعت قضية الشعب الفلسطيني، الأخ الصديق الكاتب والصحفي الجزائري يحيى أبو زكريا كتب بصفحتة في توتير الحقيقة المرة ( ‏أتمنى أن يعود إبن تيمية إلى الحياة يوما واحدا , ليرى صحة ما كتبه في منهاج السنة من عدمه , فهو يقول في منهاج السنة أن الرافضة في العراق سيكونون أعوان اليهود و النصارى , سيرى بأم عينه أن أتباعه في الجزيرة العربية هم من أصبح عونا و سندا للصهاينة ..

د.يحيى أبو زكريا).

في الختام الدول الكبرى تفكر بمصالحها بالدرجة الأولى ولا قيمة لهراء ونصائح المستكتبين من بدو الخليج لأمريكا لأن ترامب أعلنها إنه ينظر لدول الخليج البدوية أبقار حلوبة أن جف لبنهم يقوم بذبحهم، قالها وسط حضور تصفيق انصاره له.

لو تم التوصل إلى الاتفاق النووي لا قيمة لدول الخليج، نعم استفادت أمريكا من دول الخليج في ابتزاز دول عربية وحرق دول معينة ترفض التطبيع والانبطاح.

الله يلعن الجغرافية التي جعلت البعثي الوهابي شريك لي بوطني ويلعن الحظ الذي جعل البدو الوهابية يحكمون الجزيرة العربية وجيران لي، تبا وتعسا للاعراب الجهلة عديمي الضمير والإنسانية قتلة البشرية أعداء الإنسانية والحضارة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

23/1/2022