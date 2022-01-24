النوري وممثلو منظمات دولية يبحثون برامج تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب 

استقبل الوكيل الاداري لوزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري، اليوم الاحد، المديرة القطرية لبنك التنمية الألمانية في العراق د.أنا كرستين، ومديرة وحدة الانتقال والعودة في منظمة الهجرة الدولية (IOM) السيدة كلمنتينا فافييغ، والوفد المرافق لهم، بحضور مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد .

وذكر النوري ان ” الوزارة تتعامل مع فئات عنايتها في اغلب الاوقات وخصوصا في اندلاع الازمات، حيث شملت الوزارة النازحين القاطنين داخل المخيمات خلال موجة البرد التي تمر بها البلاد بالمساعدات الاغاثية مادة النفط الابيض ، فضلا عن دور المنظمات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لتلك الاسر “.

وتطرق المجتمعون الى ان الحكومة الالمانية مهتمة بموضوع النزوح والهجرة في العراق وانها تسعى لحل المشاكل الاساسية للهجرة من خلال دعم الشباب بمشاريع اعادة الاعمار و التأهيل بتمويل من بنك التنمية الالماني و منظمة الهجرة الدولية، الى جانب إنشاء مشاريع النقد مقابل العمل ومشروع مساعدة سبل العيش ، كما تضمن البرنامج صندوق تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق الاقتصادية في المدن المحررة .

واضاف النوري ان” عمل الوزارة مع المنظمات الشريكة يتضمن متطلبات العمل على نجاح تلك المشاريع و اختيار المشروع حسب متطلبات وحاجة المنطقة، مع اختيار الفئات و الاشخاص المعنيين بالمشروع ، فضلا عن متابعة و تقييم تنفيذ المشاريع لمعرفة مدى فعالية وتأثيره على المجتمع، مشيرا الى ان للمنظمات الدولية دور كبير وفاعل في مساعدة فئات عناية الوزارة، ونأمل تطوير هذا التفاعل مع المنظمات الشريكة لطي صفحة النزوح وغلق جميع المخيمات، وان الوزارة بدورها تقدم كافة التسهيلات للمنظمة في دعم النازحين”.

من جانبها، أشادت الدكتورة انا، بـدور الوزارة وتعاونها لتسهيل عمل المنظمات حيال تقديم الخدمات الى النازحين و العائدين على حد سواء من خلال توفير الوزارة المعلومات المهمة ، ‏مبينة ان الغاية الأساسية من البرنامج خلق فرص عمل للعائدين او توسيع مشاريع النازحين والعائدين بضمنها اعادة اعمار المناطق المحررة .

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