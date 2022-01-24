طلبت الزواج فقتلها بـ”غدارة”.. تفاصيل جديدة بمقتل شرطية بسامراء ومفاجأة بمهنة الجاني

كشف مصدر أمني مطلع، مساء الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص حادثة قتل المنتسبة “رنا” التي عثر على جثتها في منطقة مكيشيفة بمدينة سامراء.

وبينما ما تزال خيوط الجريمة غير مكتملة، واستمرار التحقيقات بشأنها، ادعى الجاني، أنه يعمل صحفي، وأنه كان على علاقة برنا وهي مطلقة، وكلاهما من سكنة مدينة الحرية في العاصمة بغداد، وفقا للمصدر الذي أبلغ وكالة شفق نيوز.

وأضاف المصدر، أن “الجاني والمجني عليها، قاما اليوم بالخروج في نزهة، وادعى الجاني أن خلافات حصلت بسبب طلب المجني عليها الزواج منه، الأمر الذي فجر غضبه ليقوم بأخذها إلى خارج بغداد، في تخطيط منه لقتلها”.

وأشار إلى أن “الجاني وفي محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة، قام بأخذها إلى مكيشيفة في سامراء، وقام بقتلها بسلاح (غدارة)، وترك جثتها ولاذ بالفرار، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه”.

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بإلقاء القبض على شخص، قتل منتسبة في الشرطة، ورمى جثتها على جانب الطريق في ناحية مكيشيفة جنوب شرقي تكريت ضمن محافظة صلاح الدين.

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