كيف تحقق الربح من إنشاء مدونة خاصة بك؟

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة العراقية / كلية الاعـــــلام

قســــــم الصحافة

بغداد –نيرة النعيمي

ووردبريس منصة تدوين مجانية ولكنها تقدم بعض الخيارات المتقدمة المدفوعة، تتطلب وقتًا أطول في التثبيت وتوفر أسطولًا من الإضافات والقوالب المخصصة والكثير منها مجاني، وتعد الخيار الأنسب إذا كنت تنوي تكبير مدونتك وإضافة مزايا جديدة لها.

بلوجر Blogger

بلوجر هي منصة تدوين مجانية بسيطة ذات خيارات تخصيص أساسية ومحدودة إلى حد كبير، تجعلها أكثر مناسبة للمدونات التي تدور حول الهوايات الشخصية. بلوجر هي منصة مملوكة لشركة جوجل، لذلك باستخدام حسابك على جوجل سوف تتمكن من إنشاء المدونة على الفور دون القلق حول أي تعقيدات تقنية.

بعد إنشاء مدونة مميزة: اكتب محتوى احترافي

عند إنشاء مدونة جديدة من الضروري أن تلم ببعض الممارسات الأساسية لـكتابة مقالات وتدوينات احترافية، إليك بعض النصائح التي تساعدك على ذلك:

اختر الموضوعات التي يبحث الناس عن إجابة لها، أو استخدم أدوات توليد أفكار المحتوى. ابحث عن الإجابة واعرضها بشكل عميق ومفيد.

قدم محتوى عالي الجودة يزيد من ثقة القراء بك.

استخدم أساليب السرد القصصي لتجذب انتباه القاريء بالأخص في مقدمة المقال.

استخدم الصور والفيديوهات ونسق المحتوى بطريقة منظمة تسهّل على الزائر القراءة.

لا تغفل تحسين محركات البحث لمحتوى مدونتك

يعد الظهور في نتائج بحث جوجل أمرا في غاية الأهمية عند إنشاء مدونة، فهو وسيلة أساسية لاستقطاب زوار جدد إلى مدونتك باستمرار. يشار إلى تحسين ظهورك في نتائج بحث جوجل بمصطلح تحسين محركات البحث SEO، من الآن فصاعدا كن صديقا للـ SEO فهو بوابتك للظهور في نتائج بحث جوجل. في النقاط التالية سنعرض لك أهم تقنيات تحسين محركات البحث التي تحتاجها لتحسين ظهور تدويناتك في نتائج البحث:

1. استخدم الكلمات المفتاحية بكفاءة

استخدم أداة مؤشرات جوجل للبحث عن الموضوعات ذات الصلة بمدونتك التي يهتم بها الجمهور، واكتب تدوينة عن أحد هذه الموضوعات، واستخدم هذا الموضوع ككلمة مفتاحية تركز عليها في تدوينتك، إلى جانب كلمات مفتاحية ثانوية.

على سبيل المثال، قد يكون موضوع التدوينة هو “تصميم غرفة أطفال”، وبالتالي تكون هذه هي الكلمة المفتاحية الرئيسية، إلى جانب كلمات مفتاحية ثانوية مثل: “تصميم غرفة أطفال مودرن” و”تصميم غرفة أطفال بنات”. لمعرفة المزيد عن كيفية اختيار الكلمات المفتاحية، يمكنك قراءة هذا المقال: دليلك الشامل لاختيار الكلمات المفتاحية بكفاءة

2. اختر عنوانا جذابا

العنوان هو أهم مكون في تدوينتك، واختيار عنوان جذاب هو مهارة هامة ينبغي أن تتقنها عند إنشاء مدونة لك. فالعنوان الذي لا يجذب المستخدم لن يشجعه على النقر وقراءة المحتوى، في الوقت ذاته ينبغي أن يتضمن العنوان الكلمة المفتاحية الأساسية كي يساعد محرك البحث على فهم محتوى التدوينة.

تشمل أنواع التدوينات التي تجذب القراء كل من: الأسئلة، والقوائم، والأسرار والأخطاء، وتعلّم كيف. أثناء وضع اللمسات الأخيرة للعنوان، اجعل العنوان طبيعيا وذا صلة وواضحا للقراء، واحرص على ألا يزيد عدد الأحرف عن 60 حرفا، فهذا هو عدد الأحرف الذي يظهر في نتائج البحث دون اقتطاع.

3. اكتب وصفًا للتدوينة

وصف التدوينة (Meta Description) هو المحتوى الذي يظهر أسفل العنوان في نتائج البحث ليصف التدوينة بإيجاز. لذا، اكتب وصفًا للتدوينة لا يتجاوز 160 حرفًا يجذب اهتمام القارئ ويتضمن الكلمة المفتاحية الرئيسية.

4. حسّن تجربة المستخدم

تدور جوجل مع تجربة المستخدم كيفما دارت، وفي الوقت الذي ستقدم فيه المدونة تجربة مستخدم جيدة سيكافئها محرك البحث بترتيب أعلى في نتائج البحث، من أجل ذلك:

نظم تدويناتك في تصنيفات لكي يسهل على المستخدم العثور على تدوينات حول موضوع ما يهمه.

قلل عدد الإعلانات، فالإعلانات الكثيرة تزعج القارئ وقد تدفعه إلى مغادرة المدونة سريعا، وتطيل من وقت تحميل الصفحة، لذلك اعرض كحد أقصى 3 إعلانات في تدوينتك.

اختبر سرعة مدونتك، فالإنترنت يعني السرعة، وإذا انخفضت سرعة مدونتك ستقع مشاكل في التصفح للمستخدم. استخدم أداة جوجل PageSpeed Insights لتفحص سرعة مدونتك، وستعرض لك الأداة في غضون ثوان تقريرًا مفصلًا عن مكونات المدونة التي تحتاج إلى تحسين.

استخدم الروابط الداخلية، إذ يفضل القراء الروابط الداخلية في المقال إذا كانت مفيدة ووثيقة الصلة بالمحتوى، وهو ما جعل محرك البحث يفضلها أيضا ويستخدمها كعامل لتحسين ترتيب ظهور الصفحة في نتائج البحث. اربط تدويناتك السابقة بالتدوينة التي تكتبها بطريقة مفيدة إذا احتاج السياق لذلك.

صغر حجم الصور. الصور كبيرة الحجم بالرغم من كونها عالية الدقة، إلا أنها تبطئ من تحميل صفحات المدونة، والحل هنا أن تستخدم أحد مواقع ضغط الصور مثل iLoveIMG وTinyPNG التي تقلل حجم الصور بقدر كبير وتحافظ على جودتها.

نسّق العناوين الداخلية. تساعد العناوين الداخلية على تصفح القارئ للمحتوى بطريقة أسهل وأوضح، ومن خلال تضمين العناوين الفرعية كلماتك المفتاحية ستساعد محرك البحث أيضا على فهم محتوى التدوينة.

سوّق للمدونة

المحتوى الرائع الذي تصنعه على مدونتك ليس كافيا وحده للتسويق للمدونة، إذ ينبغي عليك أن تخصص بعضًا من جهدك من أجل التسويق لمدونتك كخطوة أساسية من خطوات إنشاء المدونة. ومن حسن الحظ أن غالبية الطرق الفعالة في تسويق المدونة هي طرق مجانية:

التسويق عبر البريد الإلكتروني

تشجيع القراء على زيارة المدونة مجددا هو أمر مهم لأنه يساعد على تحويل الزوار العابرين إلى متابعين حقيقيين للمدونة يكررون العودة مرات ومرات. وأنسب طريقة لذلك هي التسويق عبر البريد الإلكتروني، اجمع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالزوار بعد الحصول على إذنهم، وارسل لهم برسائل بريدية بين الحين والآخر بأحدث التدوينات المنشورة على المدونة.

التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شارك تدويناتك أولا بأول على حساباتك الاجتماعية المختلفة، لا تتكاسل عن أداء هذه الخطوة اعتقادًا منك بأنك قد انتهيت للتو من إنشاء مدونة لا زالت غير احترافية، وأن تدويناتك الأولى قد لا تهم الكثيرين، فقد تتفاجأ من درجة التفاعل مع التدوينة ومشاركة الأشخاص المهتمين لها مع أصدقائهم.

منشورات الضيف

تواصل مع أصحاب المدونات الأخرى واعرض عليهم أن تنشر تدوينة على مواقعهم، قدم من خلال التدوينة محتوى عالي الجودة وضع رابطا يقود إلى مدونتك في ثنايا المحتوى. تحمل هذه الخطوة فرصة الحصول على زيارات من جمهور المدونة المستضيفة لقراءة المزيد من محتواك المفيد. للعثور على المدونات الرائجة التي تقبل منشورات الضيف ( Guest Post)، تصفح خدمات مقالات ترويجية ونشر على موقع خمسات.

منتديات الإنترنت

انضم إلى عضوية المنتديات الشهيرة ذات الصلة بموضوع مدونتك، وأضف رابط مدونتك إلى ملفك الشخصي في المنتدى، ثم اكتب مشاركات مفيدة تجعل أعضاء المنتدى يرغبون في زيارة مدونتك.

استمرارية النشر

في عام 2015 أجرى مدون يدعّى روبرت ريان تجربة لاختبار تأثير التوقف عن التدوين على عدد الزيارات التي تستقطبها المدونة، حيث توقف عن نشر تدوينات جديدة على مدونته لمدة 251 يوما، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات بنسبة 32 %. لذلك، داوم على التدوين باستمرارية كي لا تذهب مدونتك في غياهب نسيان المتابعين، انشر تدوينة على الأقل مرة أسبوعيا، واحتفظ برصيد تدوينات احتياطي إذا ما تعرضت لظروف طارئة منعتك من التدوين كالسفر أو المرض.

يمثل التسويق للمدونة الهدف النهائي من إنشاء مدونة بالنسبة لبعض المدونين، فكل ما يريدونه هو إتاحة الفرصة للغير لقراءة أفكارهم والانخراط في مجتمع ممن يتشابهون معهم في الاهتمامات، ولكن نجاحك في كسب متابعين حقيقيين لمدونتك يحمل لك فرصة تحقيق ربح من التدوين، وهو ما يمثل الخطوة التالية والأخيرة.

كيف تحقق الربح من إنشاء مدونة خاصة بك؟

توجد ثلاث طرق رئيسية للربح من مدونتك:

تقديم الاستشارات أو الخدمات

تناولنا سابقا التسويق عبر البريد الإلكتروني كوسيلة تسويقية مهمة للحصول على متابعين دائمين، وهي الوسيلة ذاتها التي ستساعدك على تحقيق أرباح من إنشاء المدونة. ستسمح لك قائمة عناوين البريد الإلكتروني التي جمعتها بالتواصل مع المتابعين مرارا وتكرارا.

إلى جانب الرسائل البريدية التي ترسلها للمتابعين بأحدث تدويناتك، تستطيع عرض خدماتك أو الإعلان عن تقديم الاستشارات في الرسائل البريدية على مدى زمني متباعد كي لا تسبب إزعاجا للقراء. على سبيل المثال، إذا كنت تملك خبرة في التدريب ولديك مدونة رياضية، اعرض على المتابعين الحصول على خدمة التدريب الشخصي.

إعلانات المدونة

بعد بناءك قاعدة كبيرة من القراء ستتمكن من تحقيق أرباح من عرض إعلانات على مدونتك. لا يمكن التنبؤ بمقدار الربح الذي ستجنيه بدقة، فالأرباح ترتبط بعدة عوامل مثل: عدد زوار المدونة، وشكل الإعلانات وأماكن عرضها داخل مدونتك ومدى وضوحها، والقوة الشرائية للقراء.

استضافة المقالات

مع نمو مدونتك يمكنك عرض استضافة مقال ضيف على مدونتك بمقابل مادي، من الضروري أن يتسق موضوع مقال الضيف مع محتوى المدونة حتى لا يشعر القارئ بأن المنشور مدفوع واللهجة الإعلانية واضحة. لا بد من قبول استضافة المنشورات التي تثق بها فقط كي تحافظ على مصداقيتك أمام القراء.

بقي أن تعلم أن تحقيق ربح من مدونتك سيستغرق بعض الوقت، ويأتي كآخر محطة في طريق إنشاء المدونة، إذ يتطلب ذلك اجتيازك لكل محطة من المحطات السابقة بنجاح، لتستطيع في النهاية الحصول على أفضل الفرص لتحقيق ربح من المدونة.

ختامًا.. فكر في إنشاء المدونة وكأنك ستخوض ماراثونا وليس سباق جري، يتطلب الأمر نفسا طويلا وتنظيما للمجهود، ومع كل خطوة تخطوها ستتضح لك معالم الخطوات القادمة. قد تشعر بالإرهاق أو الإحباط في بعض الأحيان، ولكن تأكد أن مجهودك وتفانيك سيؤتي ثماره. راقب جمهورك الذي ينمو وثقة المتابعين التي تزيد يوما بعد الآخر، لكي تحصل على الدفعة المعنوية التي تساعدك على الاستمرار.

إذا احتجت إلى الحصول على مساعدة ما عند إنشاء المدونة أو بعد إطلاقها، ستجد في خدمات بلوجر وخدمات ووردبريس على خمسات المساعدة الفنية التي تحتاجها كمدون.

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