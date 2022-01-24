مسرور بارزاني يوجه بتشديد إجراءات حماية إقليم كوردستان من التهديدات الإرهابية

ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع كل من وزيري البيشمركة شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات إرهابيي داعش في العراق وسوريا.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، ، فقد أعرب رئيس الحكومة عن قلقه إزاء ازدياد هجمات إرهابيي داعش في العراق وسوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية إقليم كوردستان من تلك التهديدات.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي، من أجل التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي داعش.

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