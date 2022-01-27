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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن تقديمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي …

العراق يتقدم بشكوى بشأن فحوصات لاعبيه قبل مباراة إيران

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن تقديمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني المتواجد حالياً في إيران.

وقال الاتحاد في بيان، إنه “تقدم بشكوى رسميةٍ الى الاتحادِ الآسيوي وإلى مشرفِ مباراة منتخبنا ونظيره الإيراني، طالبَ فيها بضرورةِ إعادةِ الفُحوصاتِ لجميع وفدِ المنتخب الوطنيّ”.
ونقل البيان عن المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطنيّ، غيث مهنا قوله إن “رسالةَ الاتحاد العراقيّ تمّ فيها سردُ جميع الأحداثِ التي حصلت منذ أول يومٍ لوصولِ الوفد العراقيّ والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات، وتمت إعادةُ الفحْص لستةِ أفرادٍ من الوفدِ، وظهرت نتيجتها مُغايرةً لثلاثةٍ منهم ولم يُعترف بها، بالإضافةِ الى ما حدثَ اليوم من تأخيرٍ”.
وأضاف “كان لنا اتصالٌ مع المفتشِ الصحيّ الذي أكدَ لنا أن جميع العينات التي أخذت اليوم كانت نتائجها سلبيةً باستثناءِ لاعبٍ واحد وإداري واحدٍ عند الساعةِ العاشرة مساءً، لكننا فوجئنا باتصالٍ عند الساعة 12:15 يُبين أن هناك إصابات لأربعةِ لاعبين وإداري”.
بع “من المؤمل أن يتلقى الجانبُ العراقي الردَ في الساعاتِ المقبلة”.
وكان اتحاد الكرة العراقي اعلن مساء امس الاربعاء ان الفحوصات غيبت 8 لاعبين من المنتخب العراقي.
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