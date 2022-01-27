اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن تقديمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني المتواجد حالياً في إيران.

وقال الاتحاد في بيان، إنه “تقدم بشكوى رسميةٍ الى الاتحادِ الآسيوي وإلى مشرفِ مباراة منتخبنا ونظيره الإيراني، طالبَ فيها بضرورةِ إعادةِ الفُحوصاتِ لجميع وفدِ المنتخب الوطنيّ”.

ونقل البيان عن المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطنيّ، غيث مهنا قوله إن “رسالةَ الاتحاد العراقيّ تمّ فيها سردُ جميع الأحداثِ التي حصلت منذ أول يومٍ لوصولِ الوفد العراقيّ والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات، وتمت إعادةُ الفحْص لستةِ أفرادٍ من الوفدِ، وظهرت نتيجتها مُغايرةً لثلاثةٍ منهم ولم يُعترف بها، بالإضافةِ الى ما حدثَ اليوم من تأخيرٍ”.