المنتخب الإيراني يفوز على العراق ويضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022



فاز المنتخب الإيراني على نظيره العراقي 1-صفر الخميس في طهران ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، ليتمكن بذلك من حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

تأهلت إيران رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

وأحرز لاعب بورتو البرتغالي مهدي طارمي هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (48)، على ستاد “أزادي”، ليبلغ “تيم ملي” النهائيات الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه بعد 1978 و1998 و2006 و2014 و2018، ويصبح أول منتخب آسيوي يبلغ النهائيات من بوابة التصفيات.

وكان المنتخب الإيراني الأكثر مثالية بين منتخبات المجموعة الأولى حتى الآن، فحقق ستة انتصارات وتعادلا في مبارياته السبع.

وبعد هذا الفوز، رفعت إيران رصيدها إلى 19 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية الفائزة الخميس أيضا على أرض لبنان 1-صفر، فيما تملك الإمارات الثالثة التي فازت على سوريا بهدفين نظيفين، 9 نقاط في المركز الثالث، ما يعني أنه لن يكون بمقدورها اللحاق بإيران في المباريات المتبقية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقا دوليا ضد خامس أمريكا الجنوبية في حزيران/يونيو.

وغاب عن تشكيلة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش نجم هجومه سردار أزمون، مهدي قائدي، مجيد حسيني، أحمد نور اللهي وإحسان حاج صفي للاصابة بكورونا، فيما تأثر المنتخب العراقي، صاحب 4 نقاط من سبع مباريات دون أي فوز حتى الآن، بغياب ثمانية لاعبين، فضلا عن وصول خمسة محترفين قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

وأصبحت إيران المنتخب الرابع عشر الذي يتأهل إلى النهائيات المقررة نهاية العام الجاري في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وفي تاريخ مشاركاتها، حققت إيران فوزا حمل طابعا سياسيا ضد الولايات المتحدة 2-1 في 1998 كان الأول لها في النهائيات.

وبعد مشاركتين مخيبتين في 2006 و2014، كانت قريبة من التأهل إلى الدور الثاني في روسيا 2018 عندما فازت على المغرب وتعادلت مع برتغال كريستيانو رونالدو (1-1) وخسرت بنتيجة ضيقة أمام إسبانيا (صفر-1).

أمام عشرة الاف مشجع وبحضور نسائي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين في إيران، بدأ صاحب الأرض المباراة بشكل هادئ مقابل اندفاع عراقي لم يدم سوى وقت قصير.

وكاد علي رضا جهانباخش يفتتح التسجيل عندما سدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر (11).

وفي الدقيقة 12، صد قائم المنتخب العراقي كرة خطيرة لأميد نورافكن، قبل أن يتعملق الحارس فهد طالب أمام الهجمات الإيرانية.

في الشوط الثاني، تلاشت فاعلية المنتخب العراقي خلافا للمضيف الذي نجح في افتتاح التسجيل بواسطة مهدي طارمي بعدما تخلص من المدافع أحمد ابراهيم ثم انفرد بالحارس طالب وسدد إلى يساره (48).

حاول المدير الفني للمنتخب العراقي المونتينيغري جيليكو بيتروفيتش تدارك الوضع، فعمد إلى إشراك علاء عباس وحسن عبد الكريم دون تحقيق الفائدة. وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لمصلحة إيران بثلاثية نظيفة.

فرانس24/ أ ف ب

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