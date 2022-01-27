بتروفيتش يكيل المديح بإيران ويؤكد: النتائج لا تأتي من السماء



عبّر مدربُ المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش، يوم الخميس، عن فخرهِ بلاعبي المنتخب العراقي الذين قدّموا مباراةً جيدةً، وقاتلوا ببسالةٍ في أرض الملعب بالرغم من الظروفِ القاسيةِ التي رافقت الفريق لغاية موعدِ المباراة.

وقال بيتروفيتش، في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهاية مباراةِ المنتخب العراقي، ونظيره الإيراني، “دخلنا المباراة ونحن نفتقدُ ثمانية لاعبين أساسيين بسببِ عيناتِ الفحْص بفايروس كورونا التي استبعدت عناصرَ مهمة في المنتخب”.

وباركَ بتروفيتش، لمنتخبِ إيران بعد ضمانِ التأهل الى مونديال قطر 2022، لافتاً إلى أن “إيران المنتخبُ الأفضل في آسيا في الوقتِ الحالي، وكان تصوري سابقاً بأن كوريا الجنوبية هي الأفضل في آسيا”.

وتابع: “بالرغم من ذلك قدّمنا مباراةً جيدةً أفضل بكثيرٍ من مباراة الذهاب التي خضناها ضد إيران، وأنا فخورٌ جداً باللاعبين، حيث قاتلوا من أجل الدفاعِ عن بلدهم”.

وأوضحَ بيتروفيتش، أن “إيران تمتلكُ أكثر من 15 لاعباً محترفاً في اوروبا، ونسعى إلى أن يكون لدينا فريقٌ يضاهي منتخبَ إيران في المستقبل، ونقارع مثل هكذا مستويات عالية كالتي يمتلكها المنافس”.

وأضافَ: “بعضُ الشيء كنا غير محظوظين بعدم ترجمةِ الفرص بالرغم من قلتها، والواقع إننا لم نكن الأفضلَ في المباراة لكي نقول كنا نستحق تحقيقَ الفوز، لكن كان ممكناً أن نخرجَ متعادلين في أقل تقدير”.

وأشارَ بتروفيتش، إلى أن “المنتخب العراقي غيّر الكثيرَ من اللاعبين منذ مشاركته في كأس العرب، وكان الهدف صناعةَ فريقٍ مستقبلي”، مردفاً بالقول “العراق يمتلك الكثيرَ من المواهب، وأنا أعلم أن الجمهور يترقب النتائج، لكنها لا تأتي من السماءِ بل تأتي بالعمل والتخطيطِ والصبر”.

واستدرك بالقول “لا أنكر دورَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الذي يبذلُ كل ما بوسعه من أجل الارتقاءِ بالواقع الرياضي بصورةٍ عامة وليس على مستوى كرةِ القدم فقط”.

وعن مشاركةِ اللاعب زيدان إقبال، وصفه بتروفيتش بـ (ماسة يونايتد)، وقالَ: ونحن فرحون بأنه اختارَ تمثيل العراق، ونشكرُ والديه على ذلك، حيث كانوا حريصين بأن يمثل منتخب العراق”.

وخلص إلى القول “منذ تواجد ادفوكات فإن ما يقارب أغلب اختياراتنا الأولية تغيرت بنسبةِ 90% مقارنةً بأول معسكر أقمناه في إسبانيا وتركيا، مؤكدا أن “المنتخب في الطريق الصحيحِ للارتقاءِ بلعبة كرةِ القدم في العراق”.

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