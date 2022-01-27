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تيتا: مواجهة الإمارات صعبة على سوريا

الأربعاء 26 يناير

معتز الشامي (دبي)

وصف الروماني فاليريو تيتا مدرب منتخب سوريا أن المباراة المرتقبة أمام الإمارات غداً بالصعبة للغاية، مشدداً على أن لاعبي فريقه متحفزون للخروج نتيجة إيجابية، لأن الفريق يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا لـ «مونديال 2022» برصيد نقطتين فقط، لافتاً إلى أن الفريق الذي يبذل جهدا أكبر يفوز بالمباراة.
وأضاف: رغم أن المواجهة أمام منتخب قوي مثل الإمارات، إلا أنني أثق بقدرة لاعبي سوريا على حصد نتيجة إيجابية.

وقال تيتا: في المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل ضمن التصفيات نفسها لم أكن موجوداً مع المنتخب السوري، ولكن التقينا منتخب الإمارات في كأس العرب، وخسرنا أمامه بهدفين مقابل هدف، وكانت البطولة فرصة جيدة لمشاهدة «الأبيض»،
وأشار إلى أنه يعود إلى الإمارات لمواجهة منتخبها، بعد غياب 11 عاماً، بعد أن قاد في ذلك الوقت تدريب فريق الشارقة.

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