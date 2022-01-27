د. اياد علاوي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

استقبل زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور اياد علاوي في مكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري.

بحث اللقاء جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها تشكيل الحكومة اذ اكد الدكتور علاوي ان الاوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه.

كما واكد الدكتور علاوي على ضرورة توحيد البيت الكردي خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء ثمن الدكتور علاوي المواقف الوطنية للأخوة الاكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

27 كانون الثاني 2022

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