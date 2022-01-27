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رئيس منظمة الصحة العالمية يدلي بتصريح مهم عن جائحة كورونا

حث رئيس منظمة الصحة العالمية  الاثنين دول العالم على العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا، قائلا إن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه “تدخل جائحة كوفيد-19 الآن عامها الثالث ونحن في منعطف خطير.. يجب أن نعمل معا لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء. لا يمكننا السماح له بالاستمرار ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال”.

وحذر تيدروس الاثنين من خطورة افتراض أن المتحور “أوميكرون” شديد العدوى هو آخر نسخة متحورة من فيروس كورونا وأن العالم أصبح في “الشوط الأخير من اللعبة”.

لكنه أضاف أن من المحتمل أن يكون هذا العام هو عام الخروج من المرحلة الحادة للوباء، في حالة تطبيق الاستراتيجيات واستخدام الأدوات مثل اختبارات كشف الفيروس ولقاحات الوقاية بصورة شاملة.
مع ذلك قال “الظروف مثالية لظهور المزيد من المتحورات”.

المصدر: وكالات
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