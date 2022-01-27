سجن مدير آثار سامراء وضبط مخطوطات في ديالى

قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بسجن مدير آثار سامراء، بينما ضبطت قوة مشتركة بإسناد المخابرات كميَّة كبيرة من القطع الأثرية في محافظة ديالى.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنَّ “المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحقِّ مدير آثار سامراء عن جريمة إحداثه ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الدولة بهدره للمال العام في مشروع تأهيل وصيانة جامع الملوية الكبير في سامراء عام 2013”.وأضاف أنَّ “قرار المحكمة جاء استناداً لأحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وجاء قرار الحكم بالتزامن، مع تمكن قوة من فوج طوارئ ديالى بالاشتراك مع قوة من مديرية المخابرات، من ضبط عجلة بداخلها قطع أثرية (عبارة عن مخطوط أثري يحتوي على (16) صفحة باللغة العبرية، إضافة إلى قطع أثرية أخرى.

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