شرطة النجف توضح بشأن العثور على “ملهى ليلي” تحت ارض مقبرة وادي السلام

اصدرت مديرية شرطة النجف، يوم الأربعاء، توضيحا بشان ما تم تداوله حول العثور على “ملهى ليلي” تحت ارض مقبرة وادي السلام وهي اكبر مقبرة على وجه الارض.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “تناولت عدد من الصفحات المأجورة والكاذبة خبر عار عن الصحة واشاعات، الغاية منها تشويه صورة النجف، ونؤكد للجميع ان مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن سمعة المحافظة، وسنرفع دعوى قضائية ضد من روج لهذا الخبر الكاذب”.

واضافت، “يروج لهذا الخبر الكاذب منذ سنين ويعاد نشره بين فترة واخرى”.

وفي وقت سابق نقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نسبته لشرطة النجف بالعثور على ملهى ليلي تحت الارض في مقبرة وادي السلام والقت القبض على اصحابه وصادرت محتوياته.

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