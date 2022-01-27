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ضربة موجعة للمنتخب العراقي قبل ساعات من مصيرية “آزادي”

أظهرت نتائجُ فحوصات الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا، إصابةٍ أربعة لاعبين من المنتخب العراقي قبل ساعات من لقاء مصيري أمام إيران لصالح تصفيات كأس العالم.

واللاعبون الذين شخصت إصابتهم كل من مصطفى ناظم، شيركو كريم، حسين علي، وحسين جبار، بالإضافة إلى المُعالجِ جبار عبد الحسين.

وبذلك سيغيبُ اللاعبين الأربعة عن مباراةِ اسود الرافدين أمام نظيره الإيراني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.

وسيكون عدد الغائبين عن المباراةِ ثمانية لاعبين هم: أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم.

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