موجة برد وثلوج وأمطار جديدة تخيم على العراق ابتداء من الليلة

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الخميس، أن العراق دخل في موجة برد جديدة حيث ستنخفض درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل، مشيرا الى عاصفة غبارية ستخيّم على سماء العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال عطية في تدوينة له إن “الغبار سيتسرب الى العاصمة بغداد ومدن الوسط وتخف شدته كثيرا خلال هذه الليلة، وفي اغلب مدن الفرات الاوسط ويستمر لغاية فجر او صباح يوم غد الجمعة، ولكنه يستمر في مدن الجنوب لغاية قبل ظهر يوم الجمعة”.

وأشار إلى أن “الاجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة الحالية ستستمر خصوصا خلال الليل والصباح لغاية يوم الاثنين المقبل، ولا يوجد تفاوت كبير بدرجات الحرارة طوال الاسبوع المقبل”.

وبين ان “مدن اقليم كوردستان هي الاكثر تأثرا بانخفاض الحرارة الحالي”.

ولفت عطية الى ان “موجة الامطار ستجتاح مدن اربيل والسليمانية ودهوك، والثلوج في مرتفعاتها، تستمر لغاية مساء يوم الجمعة حسب التوقعات”، مضيفا انه “من المتوقع ان تشمل الثلوج المناطق المنخفضة ايضا في السليمانية فجر غد الجمعة”.

وعن الضباب قال عطية “موجات من الضباب من المتوقع أن تكون ليل الجمعة وصباح السبت في السليمانية ومناطق من اربيل خصوصا شمالها ودهوك”.

واضاف “عودة الاجواء الممطرة في اماكن من مدينة نينوى والانبار واربيل والسليمانية وغرب وشمال صلاح الدين فجر وصباح السبت ويكون هطول خفيف ينتهي بعد ظهر السبت”.

وختم بالقول ان “استقراراً عاماً بالأجواء والطقس الصحو في اغلب الاحيان سيكون طوال الاسبوع المقبل بسبب سيطرة مرتفع جوي، ويستمر الاستقرار النسبي لغاية نهاية الاسبوع، حيث نتأثر بمنخفض جوي جبهوي”.

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