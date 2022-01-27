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نزاع عشائري شرقي بغداد والقوات تتدخل لفرض الأمن

افاد مصدر امني في بغداد، مساء اليوم الخميس، بإصابة مدني جراء اندلاع نزاع عشائري شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان “نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرة (آل زيرج) وعشيرة (الذهبيات) في حي النصر شرقي العاصمة بغداد، واستخدمت فيه الاسلحة الخفيفة، ما أدى إلى اصابة شخص صادف مروره لحظة وقوع النزاع”.

وبين ان “قوة امنية تدخلت للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين بالنزاع”.

وتشكل النزاعات العشائرية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، قلقاً آخر للقيادات والقوات الأمنية، يضاف إلى التهديدات الأمنية لتنظيم داعش التي توسعت في الآونة الأخيرة في المحافظات الغربية والشمالية.

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