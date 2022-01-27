يوميات القبطان 44

تستمر ضبابية المشهد السياسي منذ 10 اكتوبر, تشرين الاول, وليومنا هذا. ولم يزل الدخان الاسود ينبعث من اعلى سطح العملية السياسية بسبب الخلافات العميقة بين الاطراف ال(مكوناتية)في من ترشح لهذا المنصب او ذاك.بين فترة واخرى تظهر سحابات دخانية بيضاء لكن ما ان تمر هذه الا وتصحبها اخرى سوداء تلف المشهد السياسي من جديد.

كثُرت اطلاقات الكاتيوشا على عدة مناطق في العراق لاسيما في بغداد وتحديدا باتجاه المنطقة الخضراء ويبدو انها معروفة تماما لاسيما من قبل السيد الكاظمي كما صرّح بعد محاولة اغتياله وضرب بيته في المنطقة الخضراء لكن سياسة اللين التي يتبعها تبدو انها غير مُجدية تماما والضرب بيد رخوة لم تجد طريقها لوقف تعنت البعض من المجاميع المسلحة لا بل ازداد التهديد لاسيما قبيل اتخاذ المحمكة الاتحادية قرارها بشأن الطعونات التي قًدمت لها حول دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ووصلت التهديد بضرب بيت السيد رئيس البرلمان بثلاث صواريخ كاتيوشا بعد قرار المحكمة قرارها باعتبار الجلسة الاولى دستورية ورد الطعن فيها.

ينعقد المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي في ظل هذه الاجواء السياسية المتشنجة جداً في امل ان تنظم قوى مدنية ديمقراطية لهذا التيار حيث يعتبر التيار تكتل سياسي املاً في ان يضع الحلول لللاستعصاء السياسي الذي يلف البلاد من خلال التفاف الجماهير حولة لوضع واقرار قانون انتخابي جديد يلبي طموحات الشعب الذي انكوى بتسلط فئات سياسية فاسدة دمرت البلاد والعباد وبقت البلاد بلا خدمات وصراع سياسي حاد لا من اجل تقديم الخدمات بل من اجل تقسيم الكعكة بين الغرماء ومن يحصل على القطعة الاكبر هو الفائز الاول مع محاولة البعض حرمان البعض من تلك الكعكة السياسية التي يسيل عليها لعاب المحاصصة الطائفية والقومية.

امس الاول اصدرت احدى المحاكم قرارا بحبس احد الموظفين الكبار في الاثار بالحبس المخفف ل 7 اعوام بسبب فساده المال والاداري! ماذا يعني الحبس المخفف؟ هل يعيش بفندق خمسة نجوم مع سكرتيرة وتغذية جيدة ومن ثم تتدخل كتلته لاطلاق سراحه بعد اسابيع ؟ ام ان ما حصل عليه من اموال غير محجوزة قليلة وهو(شاب) وله اطفال يستحق الاعفاء وربما يدرس العلوم الاسلامية عبر الانترنيت للحصول على شهادة الدكتوراه؟

في العراق شعب قد ينفجر في اية لحظة بعد تجدد الانتفاضة لان كل الاسباب الموجبة لهذه التجديد مازالت قائمة.فهل نرى في الايام القادمة خروج الدخان الابيض من سطح بيوتات المحاصصين لانهاء الازمة ما بعد الانتخابات التي افرزت نتائج لم يتوقعها البعض وتشكيل الحكومة والبدأ وبجدية للعمل على انهاء ملفات كثيرة تنتظر الحكومة الجديدة منها الفساد

والخدمات وكشف قتلة المنتفضين التشرينيين والنشطاء المدنيين وتقديم القتلة للقضاء؟نأمل ذلك.

د. محمود القبطان

20220127

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