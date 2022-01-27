450 مخالفة في قاطع الرصافة خلال يوم واحد.. المرور تقرّر اعتبار السبت دواماً رسمياً لمجمعات التسجيل

قررت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، اعتبار يوم السبت من كل أسبوع دواماً رسمياً في مواقع التسجيل، فيما افصحت عن تسجيل 450 مخالفة مرورية مختلفة في جانب الرصافة بالعاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى) إن”مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي، أمر باعتبار يوم السبت من كل اسبوع دواماً رسمياً في مجمعات تسجيل المركبات اسوةً بالايام الاعتيادية لغاية الساعة الثامنة مساءً”.

واضافت أن “ذلك يهدف لتقليل الزخم الحاصل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات بسبب التوقفات التي طرأت على النظام في الايام الماضية”.

إلى ذلك، أشارت إحصائية لمديرية المرور اطلعت عليها (المدى)، إلى أن “المخالفات المرورية التي سجلتها قواطع المرور في الرصافة يوم أمس، بلغت 450 مخالفة”.

تابعت، أن “مخالفة الستائر تصدرت قائمة المخالفات، تبعتها مخالفة الزجاج المظلل فيما توزعت باقي المخالفات بين حجز، وسير عكس الاتجاه، واستخدام الهاتف النقال”.

وبحسب الإحصائية فإن “حجم الإيرادات المالية الواردة من جباية الغرامات المالية بلغت يوم أمس في القاطع المذكور أكثر من ثمانية ملايين دينار”.

من جانبه، ذكر مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (المدى)، أن “السيارات الحكومية التي تتحرك بعد وقت الدوام الرسمي ستتم معاقبتها وفق القانون وسيحال المخالف الى مجلس تحقيقي”. ولفت، إلى “وجود مادة قانونية سيتم تفعيلها وسيحاسب أي مخالف إلّا إذا كان يحمل كتاباً أو ورقة رسمية تثبت خروجه بواجب رسمي”.

وفي هذه الاثناء، أعلنت مديرية المرور في بيان تلقته (المدى)، عن “المباشرة بالعمل والتنفيذ للقرار وبيان المرور أمس الأول” مبينا ان “مديرية المرور العامة هي الجهة المختصة بمسألة المحاسبة على الدراجات النارية”.

وأضاف البيان “جرت المباشرة بإعداد البيان والإجراءات ونأمل من المواطنين الالتزام بالقرار تجنباً للمحاسبة القانونية”.

وأكد انه “ومن الأمس بدأت المباشرة بالمحاسبة وفرض المخالفات وسيتم فرض غرامات مالية بحسب تعليمات قانون المرور”.

يذكر أن العديد من الجرائم تم ارتكابها في بغداد والمحافظات بواسطة الدراجات النارية بسبب سرعة تحركها وتنقلها بين المناطق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط