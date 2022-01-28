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أميركا بايدن سيعين “أول امرأة سوداء” في المحكمة العليا

بايدن وعد في حملته الانتخابية بأنه سيعين امرأة سوداء في المحكمة العليا

بايدن وعد في حملته الانتخابية بأنه سيعين امرأة سوداء في المحكمة العليا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنه سيعين، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، امرأة سوداء عضوا في المحكمة العليا، خلفا للقاضي، ستيفن براير، الذي قرر التقاعد.

وقال بايدن في البيت الأبيض وقد وقف إلى جانبه القاضي الليبرالي: “لم أتخذ أي قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصا يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية، وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تعين في المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

وكان الرئيس الديمقراطي وعد في حملته الانتخابية بأنه سيعين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد.

ويعين قضاة المحكمة التسعة لمدى الحياة ولا يشغر مقعد أي منهم إلا بوفاته أو تقاعده طوعا.

وسيتقاعد براير (83 عاما) قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، ما من شأنه أن يسهل على بايدن مسألة تعيين خلف له وإقرار هذا التعيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا حزبه الديمقراطي.

وتتألف المحكمة من تسعة قضاة هم حاليا ستة محافظين وثلاثة ليبراليين.

وبراير هو عميد الجناح الليبرالي في المحكمة وفي مسيرته الطويلة أصدر مئات القرارات، مراكما إرثا براغماتيا حافلا.

كما يعد براير أكبر أعضاء المحكمة سنا، وقد عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، في عام 1994.

وعين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ما منح اليمين غالبية ستة مقاعد من أصل تسعة.

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