إدارة ‹بيشخابور› من جهة غربي كوردستان تسمح للعالقين بالعبور 3 أيام بالأسبوع

أعلنت إدارة معبر بيشخابور (سيمالكا) من جهة غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مساء اليوم الخميس، السماح لجميع العالقين في غربي كوردستان وشرق سوريا، وكذلك جميع العالقين في إقليم كوردستان من الذين يحملون الإقامات العراقية والأوربية المغادرة والعودة أيام السبت والاثنين والأربعاء.

أعلنت إدارة معبر بيشخابور (سيمالكا) من جهة غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مساء اليوم الخميس، السماح لجميع العالقين في غربي كوردستان وشرق سوريا، وكذلك جميع العالقين في إقليم كوردستان من الذين يحملون الإقامات العراقية والأوربية المغادرة والعودة أيام السبت والاثنين والأربعاء.

وقالت إدارة المعبر في بيان : «بعد أن تمكنت القوى الأمنية من فرض الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بإمكان جميع العالقين في غربي كوردستان وشرق سوريا، وكذلك جميع العالقين في إقليم كوردستان من الذين يحملون الإقامات العراقية والأوربية المغادرة والعودة أيام السبت والاثنين والأربعاء».

وأوضحت أنه «بخصوص المنظمات الإنسانية يسمح لها بالعودة والمغادرة أيام السبت والاثنين والأربعاء».

وأضاف البيان، أنه «يسمح بعودة أصحاب الإقامات الأوروبية الى غربي كوردستان أيام السبت والاثنين والأربعاء».

ورحّب مراقبون وناشطون كورد بقرار إعادة فتح معبر بيشخابور من قبل حكومة إقليم كوردستان مع غربي كوردستان بعد إغلاقه في السادس عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء قيام ما تسمى بـ «الشبيبة الثورية» التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK بالاعتداء على موظفي المعبر بالمولوتوف والحجارة.