إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

أعلنت مديرة شركة ايلام للمواصفات القياسية مهناز همتي، يوم الخميس، أن 108 آلاف، و696 طنا من البضائع ذات المواصفات القياسية جرى تصديرها الى العراق عبر حدود مهران الدولية من آذار / مارس، وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية “إرنا” عن همتي قولها، إن معظم البضائع المصدرة كانت بإشراف ورقابة الجودة من قبل المديرية العامة للمواصفات القياسية خلال الفترة المذكورة وتضمنت أحجار البناء وخام الحديد والبلاط وحديد التسليح والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات.

وتعتبر مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام ، التي تبعد حوالي 230 كم من بغداد، أقرب مدينة حدودية لإيران من عاصمة العراقية والمزارات الدينية لهذا البلد.

وتقع هذه المدينة على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام غرب البلاد.

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